CRISI DI GOVERNO, SEGUI LA DIRETTA LIVE DELLE CONSULTAZIONI. VIDEO

SEGUI LA DIRETTA LIVE DELLE CONSULTAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO

LE DICHIARAZIONI DEL PD DOPO LE CONSULTAZIONI DEL PRESIDENTE FICO

Zingaretti: tutti leali e coerenti,non si puo' piu' sbagliare - "Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti e che tutti lo siano perche' a questo punto non si puo' piu' sbagliare". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo le consultazioni con Fico.

Zingaretti: programma fine legislatura con questa maggioranza - "Abbiamo ribadito la disponibilita' del Pd a contribuire con determinazione alla scrittura di un programma di fine legislatura, con la maggioranza che ha sostenuto" il governo Conte II "e le forze che hanno dato l'ultima fiducia alla Camera e al Senato, avviando un lavoro collegiale".

Zingaretti, fare in fretta, dare certezze a Paese - Serve "un programma chiaro di fine legislatura che sia in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di rimettersi in piedi. Quello che il Pd ha sempre fatto prevalere e' il bene comune del Paese. La pandemia e le opportunita' che il paese ha davanti impongono alle forze politiche la necessita' di fare in fretta e dare certezze al nostro Paese. Ci sono le condizioni per farlo, e il Pd fara' di tutto per centrare questo obiettivo".

Zingaretti, 6 punti del Pd. Partiti siano costruttivi - "Abbiamo gia' indicato a Fico una prima agenda di temi per il programma di fine legislatura. Chiediamo a tutte le forze politiche di partecipare con spirito costruttivo indispensabile per ottenere i risultati". Zingaretti ha quindi elencato i 6 punti indicati dal partito democratico: "il tema della riforma fiscale all'insegna di una giusta progressivita' del fisco e della semplificazione fiscale; la giustizia che coniughi in maniera chiara il grande tema nazionale legato alla sfera dei diritti, le garanzie costituzionali e i tempi del processo; il pacchetto di riforme istituzionali", a cominciare "dalla legge elettorale di stampo proporzionale su cui c'e' stata ampia convergenza; le necessarie riforme legate alle politiche attive sul lavoro; il tema delle infrastrutture sociali del paese, a cominciare dalla ricostruzione del modello sanitario, della scuola, della ricerca e dell'universita'; il tema del commercio, del turismo e del terziario, pilastro della nostra economia, duramente colpito dalla pandemia.

LE DICHIARAZIONI DEL M5S DOPO LE CONSULTAZIONI DEL PRESIDENTE FICO

Crimi, M5s pronto affrontare sfida, subito governo - "Siamo pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze che hanno composto la maggioranza di governo in questo anno e mezzo" con l'obiettivo di "dare al Paese un governo nel piu' breve tempo possibile, che e' quello di cui" il Paese "ha bisogno". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, al termine delle consultazioni con Fico. Per il Movimento 5 stelle e' "necessario dare una risposta in tempi rapidi, efficace e determinata. Sul tema dei ristori e del sostegno alle imprese deve esserci un forte lavoro di prosecuzione e miglioramento del percorso gia' fatto, su questo siamo disposti a lavorare", ha aggiunto. "Abbiamo ribadito che la scelta del presidente Conte come guida del governo per noi e' una scelta indiscutibile frutto di un equilibrio tra le forze politiche di maggioranza" che hanno sostenuto il governo Conte II "e quindi e' su quella figura che riteniamo si puo' ancora costruire un lavoro".

Crimi, per M5s accantonare temi divisivi come il Mes - Il Movimento 5 stelle pone la questione di "accantonare definitivamente alcuni temi strumentali e divisivi come il Mes". Sgombrare il campo dai "temi divisivi", scandisce Crimi, prendendo "atto dell'indiscutibilita' di un tema che non ha una maggioranza, come per esempio il Mes. Questi temi vanno tolti dall'agenda, ci si concentri invece su questioni che hanno un sentire comune, utili e necessarie per i cittadini".

Crimi, M5s chiede cronoprogramma firmato da partiti - "Abbiamo affrontato tutte le questioni che riguardano la formazione del governo. Abbiamo posto l'esigenza di un cronoprogramma dettagliato su temi e tempi per una indicazione certa del lavoro del il governo dovra' compiere e che dovra' essere sottoscritto da tutte le formazioni politiche". Durante il colloquio con Fico "innanzitutto - ha spiegato Crimi - abbiamo posto l'esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato, sui temi e tempi che dia comunicazione certa del lavoro che il governo dovra' fare", un cronoprogramma "che dovra' essere solennemente sottoscritto da tutte le forze che parteciperanno al governo".