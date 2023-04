"Da Fini nessun attacco a Meloni. Candidato alle Europee? Non credo"

Malan ad Affaritaliani.it: "Fini ha detto quello che avrebbe fatto ma ignora, nel senso che non tiene conto, di determinate dichiarazioni, molto chiare e nette, di diversi esponenti di Fratelli d'Italia"

"Sono le sue opinioni personali, è libero di esprimerle". Il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, commenta così con Affaritaliani.it le critiche arrivate dall'ex presidente della Camera Gianfranco Fini a Fratelli d'Italia sul 25 Aprile.

Secondo lei, sono un attacco diretto a Giorgia Meloni? "Non necessariamente. Lui ha detto quello che avrebbe fatto ma ignora, nel senso che non tiene conto, di determinate dichiarazioni, molto chiare e nette, di diversi esponenti di Fratelli d'Italia. C'è sempre questa abitudine di chiedere ulteriori passi in avanti, sempre di più alla destra su questi argomenti. Ma non leggo nelle parole di Fini un attacco personale al presidente del Consiglio, ha semplicemente detto quello che avrebbe fatto lui".

Si è parlato dell'ipotesi di una candidatura di Fini con FdI alle Europee? Lo vede possibile? "Francamente non saprei, ma mi sembrerebbe alquanto strano e penso che nemmeno lo stesso Fini aspiri a questo", conclude Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia.