Dadone, tacchi rossi sulla scrivania. Polemica: "Si lotta così per le donne?"

Dadone, è subito polemica sui social per la foto con...

"Dov'è il rispetto istituzionale?", "Ma è così che si lotta per le donne?", è subito polemica sui principali canali social della ministra 5S Fabiana Dadone, che posta una foto con i tacchi a spillo rossi sulla scrivania e una maglietta dei Nirvana, nel giorno della Festa internazionale della donna. Alle accuse la ministra risponde prontamente pubblicando una foto con George W. Bush e Barack Obama posizionati allo stesso modo, ma in giacca e cravatta, con una breve descrizione: "Sulla parità di genere c'è ancora molta strada da fare".

La ministra per le Politiche giovanili non ha paura di sfidare gli haters e sceglie l'8 marzo per farsi ritrarre in una veste poco istituzionale: jeans, maglietta dei Nirvana e tacchi rossi sulla scrivania. Nelle brevi righe del post pubblicato su Facebook, la ministra Fabiana Dadone spiega in realtà chi si cela dietro quel ruolo, rivelando uno spaccato di vita: "Ho 37 anni e sono una ragazzina per questo Paese, ma faccio il Ministro. Non sono sposata ma scelgo ogni giorno di stare col mio compagno". "Ho due figli bellissimi che portano il mio cognome pur non essendo ragazza madre, amo la musica rock pesante ma non mi vesto in maniera alternativa, guardo film strappalacrime ma sono emotivamente fredda come il ghiaccio. Sono un ammasso di stereotipi e nel corso della vita mi è stato fatto notare molte volte".

