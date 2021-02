Dal Pd no a un governo con la Lega. Marcucci: "Non ci sono le condizioni"

Governo: Marcucci, non ci sono condizioni per Governo con Lega - "Non mi pare ci siano le condizioni per un governo insieme alla Lega". Lo afferma il capogruppo dei senatori Pd, Andrea Marcucci, in una intervista a 'Il Foglio' edizione online. Marcucci prosegue: "Decideranno Draghi e Mattarella. Ma non credo che chi a Bruxelles sta con la Le Pen e AfD possa usare questo esecutivo per liquidare il suo credo sovranista. Su europeismo, equita' fiscale e politiche d'integrazione il Pd non fara' passi indietro". Per Marcucci "il profilo di Mario Draghi rappresenta l'Italia migliore, certamente adeguato all'emergenza che il paese sta attraversando. Le forze parlamentari, a partire da quelle che componevano l'ex maggioranza, devono essere propositive e responsabili. E per questo auspico un esecutivo con una chiara matrice politica europeista e riformista. Quanto al Pd, non ho riscontrato timidezze ma, appunto, senso di responsabilita'. Nel giro di poche ore abbiamo visto precipitare la situazione, nonostante l'impegno profuso. Ma all'appello del capo dello Stato abbiamo risposto dopo un minuto, senza incertezze. In questo quadro cosi' confuso e per certi versi drammatico, il Pd non puo' certo permettersi timidezze".



Quagliariello: credo Draghi voglia governo salvezza nazionale - "Mi e' sembrato che la sua idea sia di fare un governo di salvezza nazionale". Lo ha detto Gaetano Quagliariello allo Speciale del tg de La7, dopo le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Ma il capogruppo dem al Senato Marcucci esclude un governo assieme alla Lega: "Se deve essere un governo di unita' nazionale deve essere rivolto a tutti, altrimenti parliamo di un'altra cosa", replica il fondatore di Idea.