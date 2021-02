"Dal Pd piena disponibilità a Draghi".Zingaretti: "Riforma del Fisco centrale"

Governo: Zingaretti, Draghi fara' prima sintesi dopo incontri - "E' stato un primo incontro con il professor Draghi, con fiducia attendiamo uno sua prima sintesi per valutare insieme con spirito successivo i passi successivi per dare una risposta utile" ai problemi del Paese". Cosi' il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.



Crisi, Zingaretti: Centrale riforma fisco basata su progressività - "Centrale sarà la riforma del fisco, fondata, come indica la Costituzione, sulla progressività". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo aver incontrato Mario Draghi.



Governo: Zingaretti cita Ciampi, Paese ce la fara', sfida grande - "La sfida e' davvero grande e noi faremo di tutto per aiutare a vincerla. Come diceva Ciampi, l'Italia ce la fara'". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.



Governo: Zingaretti, confermiamo fiducia a Draghi - "Nell'ambito della fiducia che confermiamo abbiamo espresso al professor Draghi le nostre preoccupazioni e le nostre proposte". Cosi' il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.



Zingaretti, invieremo proposte per governo di lunga durata - "Invieremo le nostre proposte per un programma di governo forte, di lunga durata". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.