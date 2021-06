Ddl Zan, la Lega lavora per un testo condiviso da votare subito

La Lega intende trovare un accordo per votare al piu' presto una legge contro le discriminazioni. L'auspicio - informa il partito di Salvini - e' condividere un testo che possa superare alcune posizioni ideologiche e tenga in considerazione le preoccupazioni della Santa Sede. E' in quest'ottica che Matteo Salvini ha scritto un messaggio ad Enrico Letta per ribadire il desiderio di confronto.