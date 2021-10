De Luca, trema il "sistema Salerno". Tra i 29 indagati anche suoi fedelissimi

De Luca, trema il "sistema Salerno". 29 indagati anche suoi fedelissimi

L'inchiesta sul "sistema Salerno" tocca da vicino - si legge sul Fatto Quotidiano - anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Gli ultimi fascicoli aperti da diverse Procure hanno portato agli arresti e alle condanne di alcuni suoi collaboratori. Colpito poche settimane fa anche il consigliere politico di De Luca nella sanità, Enrico Coscioni: due anni per violenza privata, per i modi spicci con cui intimidì tre commissari Asl invitati a farsi da parte perché nominati nell’era Caldoro. Le motivazioni lo definiscono “la longa manus del Presidente, portavoce di una volontà dichiaratamente politica del suo dominus”. Coscioni non si è dimesso. Ed è rientrato nello staff del governatore, con contratto da 9000 euro.

Nel mirino - prosegue il Fatto - gli appalti per le Universiadi, l’emergenza Covid, le onoranze funebri, gli ospedali modulari. Dal 1993 il presidente domina la sua città tramite i suoi fiduciari, alcuni finiti in carcere o condannati. Più rumore ha fatto l’ar - resto di un ufficiale di coperta, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Nino Savastano, consigliere regionale di ‘Cam - pania Libera’, altra civica inventata da De Luca. Era "a disposizione" di Fiorenzo Zoccola detto Vittorio, il ras delle cooperative salernitane finito in carcere. Uno che aveva capito che De Luca continuava a essere di fatto il sindaco. Infatti utilizzava Savastano per conservare i rapporti con il governatore e fargli arrivare preghiere varie, ricompensando l’assessore con iniziative elettorali e con i voti delle coop.