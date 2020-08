De Micheli: tunnel con il Recovery Fund. Ma il sindaco di Messina: sciocchezza

"Presenteremo la nostra proposta in sede di Recovery Fund per completare il collegamento tra Messina e Reggio Calabria". Lo ha detto all'ANSA il ministro per le Infrastrutture, Paola De Micheli, a margine della sottoscrizione a Verona di due protocolli d'intesa per la realizzazione dell'alta velocita' Verona-Vicenza. "Abbiamo avuto una proposta - ha spiegato De Micheli - da parte di un gruppo di ingegneri che ci ha sottoposto questa ipotesi del tunnel sottomarino al posto del ponte sullo Stretto di Messina".

Ponte Stretto: sindaco Messina, tunnel e' una sciocchezza - "Da quarant'anni dopo risultanze tecnico scientifiche si e' arrivati alla progettazione e quasi esecuzione del Ponte sullo Stretto e quindi si puo' dedurre che era la migliore scelta, questa idea del tunnel da parte del premier Conte mi sembra un'ennesima sciocchezza". Lo dice il sindaco di Messina Cateno De Luca riferendosi alle dichiarazioni del presidente del consiglio che ha detto 'no al ponte sullo Stretto di Messina, pensiamo invece a un tunnel sottomarino'. "Non c'e' da scegliere cosa e' meglio o peggio, - prosegue De Luca - secondo le valutazioni tecniche comunque quella del ponte era un'idea fattibile".