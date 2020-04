Decreto scuola, Lega: pericoloso per alunni e docenti

"La bozza del decreto legge scuola che circola da qualche giorno, è pericolosa per i nostri ragazzi ed indecorosa per i nostri insegnanti.

Se l'emergenza dovesse durare, si paventa nel suddetto decreto infatti l'ipotesi di promuovere tutti gli studenti, una sorta di 6 politico. Niente di più sbagliato dal punto di vista pedagogico, con un declassamento ed un livellamento verso il basso per gli studenti che si sono impegnati da Settembre a Marzo con la normale didattica e poi con quella a distanza, ed un premio per gli studenti che non si sono impegnati, nè prima dell'emergenza e nè durante.

Offensivo, denigratorio per il lavoro degli insegnanti, che vedrebbero spuntata l'ultima arma che è rimasta loro: quella della bocciatura.

Si possono valutare gli alunni per quanto fatto da settembre a Marzo e anche successivamente, con la didattica a distanza.

È questa la scuola del Ministro Azzolina? È questo il merito di cui tanto parla?

Mi auguro che questa bozza venga profondamente rivista, così com'è produrrebbe effetti negativi a lungo, sia per i docenti che per gli studenti".

Così in una nota il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati