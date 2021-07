Defibrillatori, via libera alla legge: stanziati 2 milioni per la diffusione

Defibrillatori, arriva il via libera dalla Camera: adesso è legge nei luoghi pubblici e di lavoro

"Dopo un iter lungo due anni, in commissione Affari sociali in sede legislativa abbiamo approvato in via definitiva la norma che promuove l’utilizzo e la diffusione dei defibrillatori. Siamo orgogliosi di un provvedimento che promuove la cultura della sicurezza e del primo soccorso: così sarà più facile trovare defibrillatorinei luoghi pubblici e contribuire a salvare molte vite”. Così in una nota le deputate M5s Marialucia Lorefice e Gilda Sportiello, rispettivamente presidente e capogruppo della commissione Affari sociali.

“La legge, continano le deputate, destina due milioni di euro alla progressiva diffusione e all’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nelle sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno 15 dipendenti e con servizi aperti al pubblico, nei mezzi di trasporto, nelle scuole, nelle università. Saranno posizionati in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico, favorendone la fruizione. Inoltre, sarà promossa ogni anno una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale scolastico docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti e sancisce la non punibilità per chi usa il defibrillatore senza essere specificamente formato”.

“Non dobbiamo dimenticare che l’arresto cardiaco causa oltre 60mila vittime ogni anno. Quella appena approvata è una norma di civiltà perché avere un defibrillatore immediatamente disponibile riduce il tempo del primo soccorso: sono minuti che fanno la differenza tra la vita e la morte”, concludono le deputate M5S.

“Il Ddl Defibrillatori è legge. Oggi la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato in sede legislativa all'unanimità la proposta di legge sull'installazione dei defibrillatori in ambito extraospedaliero, alla cui votazione ho partecipato con orgoglio in rappresentanza del Governo. Si tratta di un provvedimento molto importante che ci permetterà di salvare numerose vite umane, aiutandoci a diffondere la cultura della prevenzione, della sicurezza e del primo soccorso. Le misure previste nella norma hanno infatti l’obiettivo d'incrementare il coinvolgimento dei cittadini nel primo soccorso e dare loro gli strumenti per agire correttamente e con efficacia", ha annunciato in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, commentando l'approvazione della proposta di legge recante “disposizioni in materia di defibrillatorisemiautomatici e automatici (DAE)”.

“Nel Ddl DAE, ha spiegato il Sottosegretario, sono presenti tutti gli elementi che potrebbero migliorare sostanzialmente la capacità di soccorrere e salvare le vittime di arresto cardiaco. Tra le misure più significative previste: la diffusione e utilizzazione maggiore e pianificata dei defibrillatori (DAE) sul territorio nei luoghi pubblici e di lavoro, la formazione in ambito scolastico sulla rianimazione cardiopolmonare di base, la realizzazione di un'applicazione nazionale per la geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE su tutto il territorio nazionale al fine d'individuarne i più vicini al luogo dove si è verificata l'emergenza, l'ideazione di una campagna d'informazione e sensibilizzazione in materia di primo soccorso e di uso dei DAE, l'assistenza delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, durante le chiamate d’emergenza, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso del defibrillatore”.

