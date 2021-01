Dell'Olio (M5S): "Far nascere un governo il prima possibile"

"Sono convinto che la priorità dei cittadini in un momento come questo, nel quale si è abbattuta su tutti noi un'emergenza sanitaria, economica e sociale, sia quella di ricevere risposte efficaci e rapidamente. La politica deve fare questo. E il MoVimento ha sempre avuto i bisogni delle persone come faro della propria azione. Ora non è il momento dei personalismi ma della responsabilità", afferma ad Affaritaliani.it il senatore del M5S Gianmauro Dell'Olio.



"Per questo è necessario far nascere un governo il prima possibile: un governo che abbia le idee chiare e metta da parte i temi divisivi e si concentri esclusivamente su ciò che serve ai cittadini. Tutto questo non è facile, ma è un atto di coraggio, maturità e altruismo e mi auguro che tutti, anche nel Movimento, lo condividano. E’ in questo senso che il nostro capo politico ha aperto a coloro i quali abbiano intenzione di stringere un patto di CHIARA e LEALE collaborazione per la legislatura. Nel M5S - spiega il senatore pentastellato - anteponiamo i temi alle persone e ai personalismi".



"Per quanto riguarda gli scenari futuri, nell’immediato o anche a breve periodo, non ritengo opportuno parlare di altre ipotesi: al momento il presidente Mattarella ha affidato l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico, e gli auguro un buon lavoro.Il MoVimento sta crescendo e sta attraversando una fase molto importante, e stiamo lavorando per ri-organizzarci, per affrontare le sfide future. Senza fare pronostici, quello che però posso affermare è che nonostante la volontà, pazienza e disponibilità che abbiamo sempre avuto in questi tre anni, e che stiamo mettendo anche adesso per trovare una soluzione a una crisi assurda che non abbiamo innescato noi, non abbiamo paura di affrontare le elezioni, se necessario", conlude Dell'Olio.