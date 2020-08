Nuova Democrazia Cristiana: il piano segreto di Obama per "salvare" l'Italia

Ma cos’è , esattamente, il Deep State? E quando è iniziato lo strapotere della finanza internazionale? “Enormi flussi di denaro colmano vuoti di potere. E qui il vuoto è stato lasciato quando Mani Pulite ha spazzato via la Balena Bianca. Quella Democrazia Cristiana che cementava lo spirito cattolico, gestiva gli equilibri di un paese il cui popolo detiene il 77% del debito statale. Vi sembrerà difficile da credere, ma lo snodo della situazione internazionale – e il più grosso ostacolo per il cosiddetto Deep State- è questa piccola penisola. Senza la quale non esiste Europa. E il disegno che arriva con l’autunno è chiarissimo: cercare di piegarla definitivamente distruggendo le infrastrutture, dopo aver sfilacciato agricoltura e industrie. Per questo, stiamo ricostituendo l’anima democristiana. Il miliardo e mezzo di cattolici del mondo sono l’unica forza che può contrastare l’immensa massa di denaro che agisce a livello sovranazionale e che con la crisi di Lehman Brothers pensava di avere compiuto l’atto finale. Ma ha fatto i conti senza gli italiani”. Non usa mezze misure, Flavio Robert Paltrinieri, italo americano, due lauree, presidente di un fondo lussemburghese, commissario di Finra Usa (Financial Industry Regulatory Authority), presidente di un’azienda advisor di World Bank (Tajiri Capital) ma soprattutto parte della una task force internazionale che vuole far rinascere la Dc.

Partiamo dall’Italia: come possiamo essere così centrali per gli equilibri mondiali e perché state ricostituendo la Dc?

L’Italia è centrale per tante ragioni. Primo, è il simbolo del cattolicesimo. Qui c’è il Vaticano. Rappresenta una forza spirituale che fa paura a tutti, non a caso l’Italia è uno dei pochi paesi ad essere stato risparmiato da attacchi terroristici. Secondo, domina il Mediterraneo. Prendiamo un’azienda come Maersk Sealand: quanto durerebbe se l’Italia le impedisse l’accesso ai suoi porti? Terzo fattore -e non da sottovalutare- in quanto emozionale: l’Italia domina i cinque sensi. È custode di gran parte dell’arte mondiale, qui nascono moda e design, enogastronomia, bellezza sotto le forme più varie. Infine, l’Italia ha un popolo di risparmiatori indefessi che detengono oltre il 70% del debito statale. E che sembrano agire ognuno per conto suo, ma vanno tutti nella stessa direzione, sono mossi dallo stesso spirito. Questa piccola penisola deve essere fermata per tante ragioni. Il cosiddetto Deep State è una forza sovranazionale che si muove con una logica esclusivamente finanziaria e dispone masse di denaro inusitate. Ha bisogno solo di una cosa: una massa di succubi. E chi pensa che siano gli Usa il simbolo del mondo libero si sbaglia: questo simbolo è l’Italia”.

Ma cosa c’entra la ex Democrazia Cristiana?

Recuperare i valori cristiani che è l’unico modo per evitare il totalitarismo e il dominio della finanza rapace. Quando Hong Kong è passata di nuovo alla Cina sono state mosse masse di denaro immense che ora giacciono in fondi fuori dai bilanci delle banche. E che vengono usate per cambiare gli equilibri planetari. Il senso cattolico della vita è l’unico fattore su cui si può rifondare il Nuovo. La Dc c’entra eccome! Garantiva la governabilità, teneva connessa la testa -il Governo- e la base, che ora agisce per convenienza e senza una logica guidata dall’alto.

Quindi sta dicendo che il Deep State è arrivato dopo Mani Pulite?

Mani pulite ha spazzato via un progetto nato da Togliatti in avanti. Quando Craxi se ne andò, l’Italia aveva cinque banche di stato, cinque gioielli stimati in tutto il mondo. Il famoso scandalo della Bnl scoppiato a New York (Baltimora,) -banca utilizzata da quasi tutti i governi industriali per vendere armi in Africa e Asia Minore che poi fu chiusa- dimostra che l’Italia era centrale in quel senso, usavano una banca italiana. Poi, a metà dell’opera è caduta l’Urss e con essa la potenza che calmierava i cinesi. Lì il cosiddetto Deep State ha avuto via libera. È un tipico ricorso storico che avviene dai tempi dei Faraoni: quando si creano vuoti di potere arriva il denaro a riempirli. È successo ovunque, in Persia sono arrivati gli ayatollah dopo l’uscita di scena dello Scià. E l’unico modo per sanare una situazione del genere è rifondare recuperando quello spirito cristiano tanto temuto perché capace di muovere masse. Un miliardo e duecentomila “soldati” che adesso sono sopiti.

Chi sta agendo per rifondare la ex Dc?

Una task force internazionale. Che fa capo a un think tank governato da Crown Inc. Group e che annovera numerosi parlamentari italiani desiderosi di tornare a rappresentare la gente. Una parte dell’America tiene molto all’Italia. Io ho due anime dentro me, quella americana e quella italiana e partecipando a varie realtà geo-politiche vedo le cose da dentro, non da fuori. Alla fine tutti noi, pur partendo da posizioni iniziali lontane, ci siamo ritrovati in un assunto fondamentale: serve un partito che incarni il senso civico degli italiani, sopito ma non spento. E la matrice è il vivere cristiano, che piaccia o no. Siamo una Repubblica fondata sul cattolicesimo.

Come vi state preparando all’autunno?

Qui gli equilibri sono già decisi da tempo. L’agricoltura venne uccisa cedendo all’Europa la sovranità sui Pac, i contributi per il settore. Poi arrivò Romano Prodi a privatizzare l’Iri e a de-statalizzare l’industria italiana, erano gli anni dei suicidi di Raoul Gardini e di Michele Sindona. Ma gli italiani hanno retto perché è dal Piano Marshall che sono abituati a vivere in stato di crisi. In parole povere, il debito dello Stato italiano non è scalabile perché è nelle mani dei cittadini, quindi l’unico modo per espugnare l’Italia è affamare il popolo. Come quando durante il regime fascista la gente andava a donare le fedi per la patria, per intenderci…e l’unica maniera per contrastare questo disegno è rifondare tutto sulla base dell’unico collante esistente, lo spirito cattolico.

Ma la ricchezza italiana è immobilizzata soprattutto nel mattone e in depositi bancari e postali non in titoli…

Le Poste fanno capo a Cassa Depositi e prestiti, unica banca che lo Stato partecipa in via immateriale ma ci sta pompando debito, non soldi. Beneficia del quantitative easing, idea che ebbe Mario Draghi quando era presidente di Bce: la Bce comprava debito sovrano di stati membri, che era un modo per trasferire nelle mani dell’Europa il 10% del debito pubblico italiano. Proprio sul quantitative easing è nato il problema Italia: Bot, Cct, Btp, posti all’asta vengono “bruciati” subito, il debito gli italiani se lo comprano! Nemmeno i cinesi sono riusciti a comprarlo. Sotto la superficie di tristezza c’è una luce quasi abbagliante e per spegnerla, dopo avere fatto fuori agricoltura e industria, bisogna eliminare l’unica cosa rimasta, le infrastrutture. E non dimentichiamo che gli italiani sono ancora i secondi al mondo per brevetti. È un popolo che risulta difficile “spegnere”.

Quindi sta dicendo che chi arriverà avrà l’obiettivo di mettere in difficoltà compagnie aeree, autostrade, ferrovie?

Si, ma questo è noto. Il meraviglioso manager che in tre anni riportò in utile Alitalia, Domenico Cempella, fu allontanato. Perché Alitalia non deve produrre Pil, secondo il disegno. Air Italy, che aveva azionisti del governo del Qatar ed era una compagnia abbastanza grande, stranamente è sparita. Nella rete ferroviaria sono arrivati investitori stranieri. Le autostrade stanno disintegrandole ora. Come si affossa l’Italia? Si mette un tecnico di grande capacità a fare fuori le infrastrutture e si cerca di spezzare l’ultima fune rimasta, il rapporto fra italiani e la Chiesa. Non dimentichiamo che il cattolicesimo è una potenza, lo Ior ha riequilibrato le masse di denaro mosse dal Deep State. Sono stati i cattolici a riformare il regime cubano, ad agire su Chavez, a intervenire in situazioni cruciali nel pianeta, muro di Berlino compreso. Noi pensiamo che il bastione inespugnabile del mondo libero siano gli Usa ma non è così. Il simbolo del mondo libero è l’Italia. L’ex consigliere di Obama, che è a capo di World TnT Council, ha capito che un’Italia equilibrata significa un mondo equlibrato. Che Europa senza Italia non esiste. Avevamo sede a Roma ma la abbiamo spostata a New York. E sarà necessario riscrivere parte della Costituzione per proporre le necessarie riforme. Ma siamo pronti.