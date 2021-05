Di Battista: "Sono con i palestinesi". Un chiaro attacco al ministro Di Maio

L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista e' intervenuto con una telefonata alla manifestazione promossa a Milano dalla comunita' palestinese contro i bombardamenti israeliani su Gaza e ha parlato di "occupazioni illegali e violente" da parte del governo di Gerusalemme. "Io oggi mi schiero con il diritto di esistere di Israele, ma dico il popolo oppresso e' quello palestinese: non si puo' essere equidistanti, ora. Io mi schiero con voi". Da parte di Dibba un chiarissimo attacco all'ex collega di partito Luigi Di Maio, ministro degli Esteri del governo Draghi.

M.O.: Ferrara (M5S), da Israele uso forza eccessiva - "La violenza va essere ripudiata a prescindere da chi la compie, ma in questa vicenda cio' che non deve sfuggire e' la sproporzione dei rapporti di forza. Human Rights Watch ha ben sintetizzato lo squilibrio documentando - cito testualmente - 'il regolare uso di forza eccessiva e vastamente sproporzionata da parte delle autorita' israeliane'. Amnesty International e' stata ancora piu' esplicita sostenendo che 'le forze israeliane hanno esibito uno scioccante disprezzo per le vite dei civili palestinesi' ed affermando che gli attacchi contro gli edifici civili e l'uccisione di intere famiglie possono costituire crimini di guerra o crimini contro l'umanita'. I dati, anche di quest'ultimo conflitto, ci dicono che per ogni israeliano deceduto ucciso, sono morti 20 palestinesi e di quest'ultimi quasi la meta' sono donne e bambini. Purtroppo di questo non se ne parla abbastanza a causa dell'altra grave sproporzione: quella mediatica". Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo cinquestelle in Senato e capogruppo in Commissione Esteri.