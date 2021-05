Di Maio sostiene sicurezza Mali, accordo storico comunità Tuareg

Giornata storica per il Mali grazie alla firma a Roma dell’accordo tra le comunità del nord del Mali, alla presenza del ministro degli esteri Luigi Di Maio.Ieri al ministero degli Affari Esteri, inoltre, è stata firmata la dichiarazione congiunta tra il Ministro Luigi Di Maio e il Ministro dei Maliani all’Estero e dell’integrazione africana, Al Hamdou Ag Ilène, che mira a rafforzare la cooperazione in materia migratoria e di sicurezza.Bilaterale arrivato un mese dopo la visita del ministro Di Maio in Mali, durante la quale il titolare della Farnesina ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali.Come detto, nella giornata di ieri, a supporto degli accordi di Algeri per la pace nel Mali e all'esito di una serie di incontri promossi dalla Onlus Ara Pacis, che hanno consentito il significativo incremento della fiducia reciproca tra le parti, è stato firmato a Roma anche un importante accordo tra le comunità del nord del Mali, davanti al ministro Di Maio.L'accordo costituisce un importante passo nell'ambito degli sforzi congiunti per rilancio degli accordi e i progressi nel processo di stabilizzazione, riconciliazione e contrasto ai flussi migratori clandestini nel nord del Mali, nel quadro degli sforzi di stabilizzazione profusi dal governo di transizione di Bamako.