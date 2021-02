Dibba: "Su Draghi tutti prostrati. L'astensione soluzione ragionevole"

GOVERNO. DI BATTISTA: TUTTI PROSTRATI A DRAGHI MA IPOTESI ASTENSIONE POSSIBILE - "Ora tutti dicono che Draghi e' bravo perche' serve un'opposizione, su Draghi sono tutti prostrati. Se tutti i poteri e partiti politici esaltano il personaggio qualche dubbio me lo pongo". Cosi' Alessandro di Battista durante un'intervista su Facebook a Scanzi. "Credo tuttavia che anche il quesito dell'astensione sia una soluzione possibile", ha aggiunto.

Governo: Di Battista,se entriamo con Fi io decidero' che fare - "A me darebbe fastidio vedere ministri e sottosegretari seduti in un governo vicino a Forza Italia. Mi auguro che questa scelta non si fara': se si dovesse fare riflettero' su cosa fare io". Cosi' Alessandro Di Battista intervistato da Andrea Scanzi in una diretta Fb. "Io credo che la possibilita' di vederci sedere al tavolo con Fi sia una ragione in piu' per astenersi".

Governo: Di Battista, non dico che fare ma io votero' no - "Io non ho mai detto in vita mia come votare: posso dire come votero' io. Io domani votero' No perche' non posso accettare questo assembramento parlamentare. Certo vedremo quale sara' perimetro del prossimo governo". Cosi' Alessandro Di Battista intervistato da Andrea Scanzi in una diretta Fb.

GOVERNO: DA LEZZI A LANNUTTI, ECCO ELETTI M5S CHE PARTECIPANO AL 'V-DAY' ANTI-DRAGHI - Barbara Lezzi, Francesca De Vito, Luisa Angrisani, Bianca Laura Granato, Antonella Laricchia, Matteo Brambilla, Rosa Silvana Abate, Raphael Raduzzi, Pino Cabras, Andrea Colletti, Leda Volpi, Marì Muscarà, Mattia Crucioli, Jessica Costanzo, Alvise Maniero, Paolo Giuliodori, Elio Lannutti. Questi i pentastellati che - secondo quanto comunicato dagli organizzatori dell'evento 'Vaffa day 2021' - interverranno stasera alle 21 sulla piattaforma Zoom per ribadire "le ragioni del no" al governo Draghi. "Interverranno tanti altri cittadini, attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle", si legge nel post condiviso sui social.