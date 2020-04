Dirette tv, il renziano Anzaldi contro Conte

"Abusare delle dirette tv sta delegittimando la primaria via di comunicazione che le massime istituzione del Paese possono utilizzare per informare tutti i cittadini su questioni urgenti e cruciali per la loro sicurezza e salute dell'intera comunità nazionale". Il segretario della Commissione di Vigilanza RAI, Michele Anzaldi (Iv), spiega all'Adnkronos le ragioni della sua preoccupazione per l'uso "distorto" delle dirette televisive a reti unificate fatto dal premier in questo periodo. Un "abuso, pericoloso come il grido di 'Al lupo al lupo' del pastorello - dice il parlamentare di Italia Viva - considerata la cadenza quasi giornaliera dello strumento in questione, che ha raggiunto poi l'apice ieri sera quando, con l'attacco all'opposizione , l'intervento del premier si è trasformato in comizio". "Il presidente Conte - approfondisce Anzaldi - probabilmente anche mal consigliato, ha finito con l'inquinare uno strumento fondamentale per la nostra democrazia come il messaggio agli italiani, super inflazionato in queste settimane e addirittura trasformato in un comizio propagandistico tale da rendere necessario un intervento di riequilibrio ai fini del ripristino della par condicio. E questo - osserva Anzaldi - nonostante ci siano state due riunioni della commissione di Vigilanza RAI, due lettere ai vertici RAI con richieste ben precise, la protesta dell'Ordine dei Giornalisti, della Stampa Parlamentare, dell'Fnsi. Palazzo Chigi, infatti, a dispetto di tutte queste sollecitazioni, ha proseguito credendo che la comunicazione istituzionale sia un reality tipo Grande Fratello". "Ed ecco - dice il parlamentare - che siamo così siamo arrivati al paradosso: la RAI ha dovuto addirittura bilanciare, dando alcuni minuti in diretta alla leader di Fdi Giorgia Meloni al Tg1 delle 13.30. E' la fine del messaggio agli italiani - rincara la dose - per decenni strumenti rispettato da tutti i cittadini, appannaggio di due sole autorità come il Presidente della Repubblica e il capo del Governo, ora diventato un messaggio di carattere elettoralistico e propagandistico anche in 'tempo di guerra'. Lo dimostra il fatto che ieri, dopo ore di attesa e rimandi, dalle 14 fino alle 19.30 gli italiani hanno dimostrato, all'ennesima diretta, di non prendere più molto sul serio il premier. Dopo così tante ore, in un'altra situazione, si sarebbe potuto creare un clima di panico, da far crollare la Borsa e mandare il Paese nel caos, invece gli ascolti complessivi sono addirittura calati. E gli italiani hanno avuto ragione, visto che l'importante comunicazione sulla proroga della chiusura è diventata un comizio. Forse, se dopo tanti annunci e decreti ancora non è arrivato neanche un euro nelle tasche di lavoratori, famiglie e imprese, il problema è principalmente questo, non la polemica politica".