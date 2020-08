Dl agosto, manca l'intesa sui licenziamenti: nuovo vertice di governo

DL AGOSTO, MANCA INTESA SU LICENZIAMENTI NEL GOVERNO. SINDACATI PRONTI A SCIOPERO

Non c’è ancora un'intesa nel governo sulla proroga del blocco dei licenziamenti introdotto per l'emergenza Coronavirus. A quanto si apprende da diverse fonti, ieri si è discusso fino a notte ma non e' stata trovata una sintesi che vada bene a tutti i partiti della maggioranza. I sindacati spingono per la proroga del blocco fino al 31 dicembre e minacciano lo sciopero generale il 19 settembre. Il governo starebbe cercando una soluzione che leghi la proroga del blocco dei licenziamenti alla proroga della Cassa integrazione Covid.

LeU ad esempio spinge perchè la misura resti fino a quando sara' possibile ricorrere alla cassa integrazione, mentre nella maggioranza c'e' chi ritiene si debba legare il termine all'effettivo utilizzo della cig (e' la soluzione che compariva in una bozza del decreto). A questo punto potrebbe dunque essere "mobile" la data di termine della misura (si sarebbe ipotizzato 15 ottobre, 31 dicembre o come data intermedia il 30 novembre) e cioe' avere scadenze per le diverse imprese, se legata alla disponibilita' della cig Covid. Ad ora non e' ancora convocato il Consiglio dei ministri, che era stato ipotizzato per oggi.

A rinvendicare gli impegni presi, oltre ai sindacati, c'è anche il Presidente delll'Anci Antonio Decaro che in releazione al decreto di agosto aspetta i fondi promessi. "Abbiamo letto le indiscrezioni trapelate riguardo al decreto Agosto - afferma il sindaco di Bari - c'e' un nuovo scostamento, il terzo, ma manca ancora parte delle risorse promesse ai Comuni direttamente dal presidente del Consiglio. A cominciare da quelle necessarie a coprire la tassa sui rifiuti che non intendiamo riscuotere per i mesi in cui le aziende sono state chiuse. Ci aspettiamo che quell'impegno venga rispettato".