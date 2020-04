DL IMPRESE, DOMANI MELONI INCONTRA ASSOCIAZIONI IMPRESA

Domani, venerdì 17 aprile, alle 10.30 Fratelli d’Italia incontrerà in videoconferenza i presidenti di alcune tra le principali associazioni e confederazioni nazionali di industria, agricoltura, artigianato, commercio e servizi.

Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si confronterà con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Confapi Maurizio Casasco, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il presidente di Confesercenti e R.ETE. Imprese Italia Patrizia De Luise, il presidente della CNA Daniele Vaccarino, il presidente di Casartigiani Giacomo Basso, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, il presidente di Confitarma Mario Mattioli e il vicepresidente di Confcommercio Donatella Prampolini.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di ascoltare le reali esigenze del mondo produttivo - spiega il leader di FdI Giorgia Meloni - per migliorare il decreto imprese, che inizia il suo iter in Parlamento e predisporre le proposte di Fratelli d’Italia per organizzare la fase della ripartenza produttiva con l’emergenza coronavirus. Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale ci dicono che l’Italia sarà la Nazione che pagherà di più in termini di crollo del Pil e aumento della disoccupazione e che si riprenderà dalla crisi più lentamente, perdendo altro terreno rispetto agli altri partner europei. La priorità è combattere la desertificazione del tessuto produttivo italiano e Fratelli d’Italia vuole confrontarsi con i rappresentanti delle principali associazioni di impresa per scrivere un programma efficace di interventi e concordare misure e tempi della riapertura, anche graduale, delle attività produttive».

Alla videoconferenza, inoltre, parteciperanno: il promotore dell’iniziativa e responsabile del dipartimento impresa di FdI Adolfo Urso, i capigruppo di FdI alla Camera e al Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, i capigruppo di FdI nella Commissioni Bilancio Paolo Trancassini e Nicola Calandrini, il senatore e responsabile del programma di FdI Giovanbattista Fazzolari e il fondatore di FdI Guido Crosetto.L’incontro di domani si inserisce in un ciclo di videoconferenze e incontri che FdI sta svolgendo sui singoli comparti economici con le associazioni di settore e i sindacati di riferimento.