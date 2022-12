Dl Rave, il provvedimento rischia di saltare. La norma decade a mezzanotte

Dl Rave, l'ostruzionismo delle opposizioni complica i piani

Il governo, dopo l'approvazione al fotofinish della manovra finanziaria, deve fare i conti con un'altra legge che rischia di non essere varata in tempo: il Dl Rave. E' corsa contro il tempo alla Camera per l'approvazione definitiva. L'ostruzionismo messo in atto da Pd, M5s, Verdi e Sinistra rischia infatti di compromettere la conversione in legge del provvedimento, che scade alla mezzanotte di oggi. La maggioranza, con l'ok dell'Aula, ha ottenuto la seduta fiume, ma i lavori ad oltranza potrebbero non bastare per raggiungere l'obiettivo, visto che i deputati delle opposizioni, ad eccezione del gruppo del Terzo polo - che ha incassato il via libera del governo a un suo odg che mira a eliminare la riforma della prescrizione introdotta con la Spazzacorrotti - si sono iscritti in massa in dichiarazione di voto finale.

Sono in tutto 134 gli iscritti, prevalentemente dem, pentastellati e sinistra. Ogni deputato ha a disposizione 10 minuti di tempo per l'intervento, quindi circa ventidue ore, il che significa che si arriverebbe alla tarda serata di venerdì, tra le 21 e le 22. Orario pericolosamente vicino alla dead line, oltre la quale scatterebbe la decadenza del decreto. Un rischio troppo alto per governo e maggioranza. Per questo, non è escluso il ricorso alla ghigliottina, strumento procedurale di prerogativa del presidente della Camera, che consente di interrompere seduta stante le dichiarazioni di voto per passare subito al voto.