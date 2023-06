Dogane, Minenna e le auto sequestrate distribuite ai ministri. Intercettazioni

Inchiesta Dogane, Minenna-Pini e i carichi di mascherine difettose

Continua a tenere banco il clamoroso arresto dell'ex capo dell'agenzia delle Dogane Marcello Minenna e di Gianluca Pini, ex deputato della Lega, coinvolti nello scandalo mascherine: l'accusa è di corruzione. Il gip - si legge su Repubblica - parla di "personalità criminale" riferendosi per esempio della fornitura ai politici delle auto sequestrate dall'Agenzia delle Dogane. Agli atti c’è anche il caso dell’allora ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, citato in un'intercettazione: "Gli ho anche dato una macchina sequestrata", dice Minenna a Pini. Da una parte c’è un ex parlamentare della Lega, Gianluca Pini, che in tempo di pandemia si improvvisa esperto di import di dispositivi medici. Dall’altra c’è Marcello Minenna, all’epoca direttore dell’Agenzia delle Dogane, che spera di fare carriera tramite Pini accreditandosi nei ranghi più alti del partito di Matteo Salvini e in cambio alza il telefono per far entrare in Italia mascherine dalla dubbia efficacia.

In mezzo - prosegue Repubblica - ci sono poliziotti che scambiano l’assunzione della figlia con un porto d’armi, agenti della scientifica che accedono abusivamente agli archivi per ottenere un trasferimento alla Digos, carabinieri che aiutano il leghista e riescono ad approdare negli uffici della procura di Ravenna. E ancora, Porsche e Lexus sequestrate alle dogane che finiscono nelle mani di politici e ministri. Sarebbe l’ennesima triste fotografia di un’Italia corrotta se non fosse per la posta in gioco: la salute pubblica. Minenna voleva la riconferma alle Dogane. E, più in avanti, mirava alla poltrona di "presidente Consob", ente da cui proveniva. Si muoveva con tutto il governo, grazie dice il gip, al "sistema delle auto sequestrate".