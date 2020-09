Domenica In, video di Conte agli studenti. Meloni: “Benvenuti in Nord Corea"

DOMENICA IN, GUSEPPE CONTE VIDEO MESSAGIGO AGLI STUDENTI

"Il premier Conte mandera' per la prima puntata di Domenica In un videomessaggio di speranza a tutti gli italiani in occasione della riapertura delle scuole". Lo ha detto questa mattina Mara Venier presentando a Viale Mazzini la nuova edizione del celebre programma domenicale, che tornera' con la sua conduzione in onda su Rai1 dal 13 settembre alle ore 14. "Sara' una nostra esclusiva", ha aggiunto, "ancora non ho visto il messaggio, lo attendiamo per oggi, ma sara' un modo per accompagnare i ragazzi e i bambini che torneranno a scuola".

DOMENICA IN, MELONI: "BENVENUTI IN COREA DEL NORD"

"Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante 'Domenica In'. Benvenuti in Corea del Nord". Lo scrive Giorgia Meloni su Fb. "P.S. Fratelli d'Italia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all'Agcom -aggiunge il presidente Fdi- per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico".

DOMENICA IN, SALVINI: "SPAZIO A CONTE? ALLORA ANCHE A ME O DENUNCIO"

"La tivu' pubblica domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? Bene, sono sicuro che dara' lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa rete, al capo dell'opposizione. In caso contrario, abbiamo pronte le denunce in tutte le sedi opportune", ha subito fatto sapere il leader del centrodestra Lega Matteo Salvini commentando l'annunciata partecipazione del premier a Domenica In.