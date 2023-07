Dopo Silvio è fuga da Forza Italia. Ipotesi Gasparri in Fratelli d'Italia

Con la scomparsa di Berlusconi fuga da Forza Italia?

La scomparsa di Silvio Berlusconi non può non determinare un rassemblement all’interno di Forza Italia e –più in generale- nel centro – destra ed oltre.

Intanto c’è la “sfida del fondatore” e cioè capire se e come Forza Italia, possa sopravvivere a chi l’ha creata letteralmente dal nulla.

Stiamo parlando di un partito – movimento del tutto personalistico nato a tavolino come una sorta di anomalia nel quadro politico italiano ma anche internazionale.

FI era o doveva diventare nelle intenzioni del Fondatore una sorta di Democrazia Cristiana liberale internazionale e quindi naturale la sua collocazione nel PPE europeo.

Tuttavia, come nel caso di Viktor Orban in Ungheria, non sono certo mancati spunti estremali del Cavaliere come nella sua inedita alleanza con la Russia e la sua grande amicizia con Vladimir Putin.

Un partito così congeniato dipende del tutto da chi lo ha progettato.

Il sostituto di Berlusconi –almeno per ora- è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, un onesto e ligio funzionario di partito, moderato e disciplinato che però non pare avere quella verve particolare che serve a domare i flutti insidiosi che agitano le acque di Arcore.

Alfano è solo l’ultimo degli eredi designati, si pensi solo ad Angelino Alfano che fu fatto fuori dallo stesso Cavaliere per la mancanza del famoso “quid” che se non ce l’hai non te lo puoi certo inventare.

Detto questo la partita della successione è aperta, escludendo -a meno di clamorosi imprevisti- qualsiasi ruolo operativo di Marta Fascina.