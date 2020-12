Dpcm Natale, pugno duro del governo: mobilità vietata il 25/26 dicembre. VIDEO

DPCM NATALE, CONTE ILLUSTRA LE REGOLE: SPOSTAMENTI, ALBERGHI, RISTORANTI, IMPIANTI SCIISTICI

È stato licenziato il Decreto-legge che regolerà il periodo natalizio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato in conferenza stampa a Palazzo Chigi nel dettaglio tutte le misure.

Spostamenti

Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra anche per raggiungere le seconde case. Il girno di Natale, di Santo Stefano e il primo gennaio sono vietati gli spostamenti fra comuni. In tutta Italia rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno sarà esteso fino alle 7 del mattino. Ci si potrà spostare sempre per motivi di lavoro, necessità o salute. Anche per rientrare nel comune di residenza o domicilio

Viaggi all’estero

Chi si reca all’estero dal 21 dicembre al 6 gennaio, al rientro dovrà sottoporsi a quarantena obbligatoria. Stessa misura per i turisti dall’estero.

Impianti sciistici e crociere

Gli impianti da sci resteranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere.

Scuola

Dal 7 gennaio 2021 ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori.

Bar e ristoranti

I bar e ristoranti saranno sempre aperti a pranzo nelle regioni gialle. Si potrà quindi pranzare fuori il giorno di Natale. Nelle regioni rosse e arancioni bar e ristoranti saranno aperti dalle 17 alle 22 solo per l’asporto.

Festeggiamenti in casa nel periodo natalizio

Non ci sarà nessuna imposizione, solo forti raccomandazioni: si raccomanda di non ricevere in casa persone non conviventi.

Alberghi

La sera del 31 dicembre non sarà possibile organizzare veglioni e cene negli alberghi: dalle 18 saranno chiusi, sarà concesso solo il servizio in camera.

Negozi

Dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi resteranno aperti fino alle 21.

A breve tutti gli aggiornamenti sul nuovo Dpcm di Natale del governo...