Draghi premier e voto in autunno. Che cosa ha detto Salvini al Colle

"Mi sembra di aver trovato nel Presidente della Repubblica un interlocutore attento sul fatto che l'Italia debba riaprire tutto il possibile il prima possibile". Matteo Salvini parla così, durante una diretta Facebook, del colloquio avuto in mattinata al Quirinale con Sergio Mattarella. Subito dopo la conferenza stampa a Montecitorio, nella quale ha proposto un esecutivo di emergenza fino al voto guidato non da Giuseppe Conte, il 'Capitano' è salito al Colle per presentare le proposte della Lega per cercare di far ripartire l'economia dopo la batosta dell'emergenza coronavirus. Un piano dettagliato che riguarda non solo il turismo (clicca qui per leggere le misure messe a punto dall'ex ministro Gian Marco Centinaio) ma un pacchetto completo che rappresenta un vero e proprio choc economico-fiscale.

Anche se fonti del Quirinale hanno precisato che non si è assolutamente parlato di governi istituzionali o di emergenza, è quasi certo che il segretario del Carroccio abbia sottolineato al Capo dello Stato come il premier Giuseppe Conte sia del tutto "inadeguato" a gestire sia l'emergenza sanitaria (vedi l'attacco ai medici dell'ospedale di Codogno) sia quella economica legata alle conseguenze del panico generale dopo la diffusione del coronavirus e delle chiusure in mezza Italia. Da qui l'esigenza che a governare la crisi e la fase post-crisi non sia l'attuale esecutivo e soprattutto non sia l'attuale presidente del Consiglio.

La proposta di Salvini prevede la nascita di un governo di emergenza che duri fino all'estate per poi tornare alle urne per le elezioni politiche ai primi di ottobre (prorogabile non oltre l'inizio del 2021), quindi già con il taglio dei parlamentari in vigore (vista la scontata vittoria del sì al referendum costituzionale che, anche se venisse rinviato, si terrebbe comunque entro fine giugno). Nell'ipotesi messa a punto in Via Bellerio non ci sarebbero ministri tecnici modello Mario Monti 2011 nel governissimo, ma politici che rappresentino tutte le forze politiche in Parlamento. Nessuna partecipazione dei leader (nessun ritorno di Salvini al Viminale, quindi), ma di esponenti comunque autorevoli dei partiti. Per quanto riguarda il premier, l'idea leghista è quella di individuare una figura condivisa da tutti, in questo caso tecnica, che sappia fare da sintesi e soprattutto che sia stimata a livello europeo e internazionale.

La prima scelta sarebbe ovviamente Mario Draghi, al quale difficilmente da Fratelli d'Italia a LeU, passando per Pd e 5 Stelle, potrebbero dire di no dopo aver 'salvato' l'Italia e l'euro da presidente della Banca Centrale Europea con il QE. Resta il fatto che l'ex numero uno dell'Eurotower difficilmente si spenderebbe per un governo di pochi mesi, anche se - idea pare di Giancarlo Giorgetti - questo 'servizio' al Paese potrebbe fungere da trampolino di lancio per il Quirinale nel 2022.

Salvini aveva dato per scontato il no di Dem e pentastellati, nulla di nuovo, ma nella Lega invitano a lasciar maturare i tempi. L'importante era mettere sul tavolo, anche di Mattarella, le proposte economiche e politiche per affrontare l'emergenza coronavirus. Poi, dicono nel Carroccio, se la situazione, non solo sanitaria, dovesse peggiorare saranno le altre forze politiche a cercare il dialogo e una via d'uscita c'è già.

L'ex ministro dell'Interno ha voluto quindi anticipare i tempi e uscire allo scoperto per fissare i paletti: ok al governissimo ma senza Conte e con le elezioni all'inizio dell'autunno. O, al massimo, a febbraio del 2021. Anche per dare tempi ai renziani, che oggi vedono come fumo negli occhi le urne, il tempo di organizzarsi. Per ora solo Forza Italia sembra interessata alla proposta leghista, visto che il no di Fratelli d'Italia e Meloni e stato duro almeno come quello di Pd e 5 Stelle. Wait and see, intanto la prima mossa è stata fatta. Poi se naufragasse del tutto, almeno mediaticamente Salvini - sottolineano in Transatlantico - ha indossato i panni del 'responsabile' e non di chi la spara sempre più grossa per avere un titolo di giornale.