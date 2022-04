Questo è Draghi: 12 miliardi per le armi, 1,7 contro il caro bollette

I social non perdonano





Due cifre a confronto. Un confronto impietoso per l'Italia e per il cosiddetto governo dei migliori, guidato dal banchiere Mario Draghi.



12 miliardi per comprare armi, 1,7 miliardi per aiutare famiglie e imprese contro il caro bollette.



Questo è il governo dei migliori, questo è il governo Draghi.