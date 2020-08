E ora Di Maio cita pure Nilde Iotti: "Diceva: 'I parlamentari son troppi'"

Luigi Di Maio è sempre più impegnato nella campagna referendaria in vista della consultazione popolare sulla riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari Di Camera e Senato. In un post su Facebook, il ministro degli Esteri è tornato a citare "Nilde Iotti, prima donna a ricoprire la carica Di Presidente della Camera dei Deputati. Le sue parole nel 1984, 36 anni fa, sul taglio dei parlamentari.



'Nel 1948 quando è entrata in vigore la Costituzione, uscivamo dal fascismo e c'era la necessità Di ristabilire un rapporto del tutto democratico con la società. Ma adesso ci sono Consigli Regionali che sono stati eletti nel 1970, Consigli Provinciali, Consigli Comunali, siamo cioè Di fronte a una società molto più articolata, una democrazia molto più articolata. Allora io ritengo che il numero dei parlamentari sia davvero troppo alto'. Non aggiungo altro", ha commentato Di Maio.



"E c'è ancora - ha aggiunto - chi parla Di populismo... Votando SÌ al referendum del 20 e del 21 settembre ci riprendiamo la storia e la ragione, oltre che mezzo miliardo Di euro Di risparmi in 5 anni che potremo investire in strade, scuole e ospedali. E' un bene che anche da alcune Regioni sia arrivata un'apertura a una riforma che l'Italia aspetta da decenni. Normalità, equilibrio, giustizia, trasparenza: sono questi i valori della democrazia", ha concluso Di Maio, aggiungendo l'hashtag "#IOVOTOSÌ".