Elezioni Puglia sondaggio: chi vince e chi perde. I nuovi dati

Elezioni regionali Puglia: sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di strategia delle ricerche di mercato e opinione all'Università degli Studi di Roma 3.



IL COMMENTO DI ROBERTO BALDASSARI



Post Covid entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia e l’opinione pubblica inizia a formare un giudizio valoriale assetato sui principali partiti e candidati alla guida della Regione .Rispetto alla rilevazione dello scorso febbraio cresce sensibilmente il livello di conoscenza della candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia, del candidato di ItaliaViva, Azione, +Europa Ivan Scalfarotto, e si confermano i valori del Governatore in carica Michele Emiliano e del candidato del centro-destra Raffaele Fitto.Andando a scandagliare la fiducia dei candidati è interessante notare come la “new entry” Scalfarotto rubi la terza posizione al candidato del PD lasciando invariate le prime due posizioni che vedono in testa Antonella Laricchia seguita da Raffaele Fitto.La crescita costante e progressiva della candidata grillina frena in parte la perdita di voti del Movimento 5 Stelle che comunque appare ben più radicato rispetto alle intenzioni di voto nazionali facendo registrare il 22,7% e confermando cosi la prima posizione nella classifica dei partiti a livello regionale. In seconda e terza posizione troviamo il Partito Democratico e la Lega di Matteo Salvini. Si “difendono” le liste di appoggio a Emiliano nonostante le recenti “avance” del Governatore pugliese alla pentastellata Laricchia mostrino, neanche troppo velatamente, un certo nervosismo nelle fila del centro-sinistra che si diffonde anche nelle singole province aumentando, probabilmente, la poca convinzione nella vittoria finale.