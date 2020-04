Elezioni regionali: c'è la data. Ecco quando si voterà per le Amministrative

La finestra elettorale per le elezioni regionali e comunali decisa dal Consiglio dei ministri, come spiega ad Affaritaliani.it una fonte della maggioranza, sarà dal 15 settembre al 15 dicembre di quest'anno.



Per le Regioni chiamate a rinnovare le proprie Giunte e i propri Consigli regionali non sarà possibile, quindi, andare al voto a luglio, come prevedeva una delle ipotesi in campo prima del Cdm e come avevano chiesto in particolare i Governatori del Veneto Zaia e della Campania De Luca.