Elezioni Regionali 2020 e referendum: exit poll esclusivi su Affaritaliani.it

Alle 15 tutti delle elezioni Regionali 2020: Affaritaliani.it pubblicherà i suoi exit poll esclusivi sull'esito del voto (con i dati aggiornati alla chiusura dei seggi).

Il voto verrà seguito in tv su La7 con Maratona Mentana: alle 14,20 parte lo speciale TgLa7 con in collegamento Alessandra Sardoni a Paolo Celata inviati sui luoghi clou della consultazione referendaria. Le proiezioni sono fornite da SWG. Alle 14.55 la prima parte della diretta post voto della Rai: Speciale Tg1 in onda dalle 14.55 alle 18.00 e con uno Speciale Elezioni del Tg3 al via sempre alle 14.55. Alle 18 tocca Tg2, mentre dalle 18.30 alle 18.55 Rai 3 propone Speciali Tgr con finestre dedicate alle Elezioni nelle varie Regioni interessate dal voto.In prima serata il Tg3 Speciale Elezioni in onda dalle 21.20 e Speciale Porta a porta, realizzato in collaborazione con il Tg1, e condotto da Bruno Vespa. Alle 23.10 su Rai2 da Tg2 Speciale Elezioni. Fronte Mediaset: dalle 14.50 alle 18.50 - Rete 4: Nicola Porro conduce Quarta Repubblica – Speciale al voto, con l'analisi del voto a cura di Tecnè. Quindi i classici Tg: Studio Aperto (18,30) e TG4 (18.55). Alle 21.30 su Rete 4: Quarta Repubblica in onda fino alle 2 di notte. Per quanto concerne la pay tv, Sky TG24 con Voto 2020, in onda dalle 14.30 di lunedì 21 settembre alle 20 di martedì 22 settembre.