Elezioni regionali sondaggi: numeri choc (che non trovi altrovi). Batosta Pd

Elezioni regionali sondaggi.

In agosto i sondaggi scarseggiano, anche sul voto del 20-21 settembre. Ma in ambienti di Centrodestra - condizionale d'obbligo - si dicono sicuri della vittoria almeno 4 a 2, con il successo in Veneto (Zaia a valanga), Liguria, Puglia e Marche. Non solo, pare che negli ultimi giorni stia recuperando fortemente Susanna Ceccardi in Toscana e che anche Stefano Caldoro non sia troppo lontano da Vincenzo De Luca in Campania. Insomma, nel Centrodestra vedono possibile il 5 a 1 e sognano il clamoroso 6 a 0.

Per quanto riguarda la Valle d'Aostra, dove si vota con il proporzionale, ottimismo nella Lega e in Fratelli d'Italia.