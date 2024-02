Elezioni Sardegna risultati: Todde (M5S-Pd) avanti su Truzzu. Cdx a rischio ko

Elezioni regionali Sardegna: affluenza alle urne finale pari al 52.4%



Avvincente testa a testa nelle elezioni regionali in Sardegna. Dai primi dati la candidata di M5S e Pd Alessandra Todde è nettamente avanti a Cagliari città e provincia, a Porto Torres, con numero superiori rispetto alle attese. Ma Paolo Truzzu, candidato del Centrodestra voluto fortemente da Giorgia Meloni è davanti in provincia di Oristano e in diverse zone della provincia di Sassari. Molto staccato Renato Soru.



LO SCRUTINIO IN TEMPO REALE

L’ufficio stampa di Alessandra Todde ha diffuso i dati di due seggi di Cagliari. Seggio 217: Todde 173, Truzzu 96, Soru 31, Chessa 6, nulle 8, bianche 3.

Seggio 112: Todde 243, Truzzu 123, Soru 56, Chessa 4, nulle 3, bianche 2.

In altri due seggi di Cagliari, Alessandra Todde si conferma in vantaggio.

Seggio 402 Todde 231, Truzzu 135, Soru 42, Chessa 6, da verificare 61

Seggio 408 Todde 257, Truzzu 167, Soru 57, Chessa 5, bianche 2, nulle 2.



Todde risulta in netto vantaggio a Cagliari, Quartu, Elmas e Sestu. La candidata M5S è in vantaggio anche a Porto Torres.



Ecco i risultati di altre sezioni di Olbia.Numero 1: Truzzu 148, Todde 142, Soru 41.Numero 42 (parziale): Todde 163, Truzzu 143, Soru 13.Numero 32 (parziale): Truzzu 223, Todde 151, Soru 22.Seggio 8: ​​​​​​Truzzu 182, Todde 172, Soru 16, Chessa 6 (fonte Pd Olbia)

Assemini: sezione numero 22

Todde: 293

Truzzu: 201

Soru: 52

Chessa: 5

Prima sezione scrutinata. Biancareddu (Sassari)

39 todde

29 truzzu

4 soru

0 chessa

Seggio 17 Oristano

Truzzu 196

Todde 152

Soru 40

Chessa 6

Donigala seggio 31

Truzzu 110

Todde 46

Soru 17

Chessa2



A Nuoro nella prima sezione Todde in testa con 104 preferenze, seguita da Truzzu con 69 e Soru con 23. Nella sezione numero 2 Todde 141, Truzzu 64 e Soru 35.



A Odieri in provincia di Sassati su 6 sezioni è nettamente in vantaggio Truzzu su Todde.

Al seggio 217 del capoluogo la candidata del Campo Largo ha preso 173 voti, contro i 96 di Truzzu, i 31 di Soru e i 6 di Chessa. Al seggio 112 Todde 243, Truzzu 123, Soru 56 e Chessa 4. Al seggio 402 Todde 231, Truzzu 135, Soru 42 e Chessa 6, qui ci sono 61 schede da verificare. Al seggio 216 Todde 235, Truzzu 126, Soru 58, Chessa 7. Seggio 408: Todde 257, Truzzu 167, Soru 57, Chessa 5.

A Sestu, sezione 14, lieve vantaggio per Todde con 228 voti, Truzzu 206, Soru 44. La candidata del Campo Largo nettamente avanti a Porto Torres: 952 voti contro i 549 di Truzzu, Soru si ferma a 98, Chessa a 4. Primi dati che arrivano anche dal Sulcis, con Todde che ha un ampio margine di vantaggio su Truzzu a Carbonia, Iglesias e Carloforte.

Nessun grande centro ha oltre il 5% di dati scrutinati, tuttavia la situazione di partenza trapelata sembra essere questa: Todde avanti a Cagliari, Sassari, Porto Torres, Nuoro, Carbonia e Iglesias, Truzzu in vantaggio a Olbia.

Con 7 sezioni su 144 scrutinate a Sassari la candidata presidente del Campo largo Alessandra Todde è in vantaggio con il 52,7% dei consensi rispetto al candidato del centrodestra Paolo Truzzu fermo al 36,9%. La tendenza, seppur il dato sia ancora molto parziale, conferma l'andamento dello scrutinio già emerso da Cagliari sin dalle prime schede scrutinate.



Nel paese più piccolo della Sardegna, Baradili, nell'Oristanese, 81 abitanti, prima tappa della campagna elettorale del candidato di centrodestra Paolo Truzzu, ha vinto Alessandra Todde, candidata del Campo largo a trazione 5 Stelle-Pd. Todde ha ricevuto 22 voti, Paolo Truzzu del centrodestra 19 voti, Renato Soru della coalizione sarda 3 voti e un voto Lucia Chessa, candidata alla presidenza per Sardegna R-esiste. A Baradili hanno votato 48 elettori su 73 aventi diritto al voto, per una percentuale del 65,8%.



Sono iniziate alle ore 7 le operazioni di scrutinio dello schede elettorali in Sardegna, dove ieri si è votato per eleggere il presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale.



AFFLUENZA ALLE URNE/ Alla conclusione delle operazioni di voto, domenica alle 22 hanno votato, nelle 1884 sezioni, 758.252 elettori che rappresentano il 52.4% degli aventi diritto al voto. Il corpo elettorale, ripartito nei 377 comuni dell’isola e nelle 1884 sezioni del territorio regionale, è di 1.447.753 elettori, di cui 709.837 uomini e 737.916 donne; l’età media degli elettori è di 54,2 anni. Nelle elezioni regionali del 2019, alla stessa ora, avevano votato 780.769 su 1.470.401 aventi diritto al voto (53,09 %). Nelle elezioni regionali del 2014, invece, avevano votato 774.031 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (52,28 %).



I dati dell’affluenza nelle singole circoscrizioni, confrontati con quelli di cinque anni fa: Cagliari 52,5% (nel 2019 era stato del 54,82%), Nuoro 56,4% (53,18%), Oristano 51,1% (51,26%), Sassari 53,8% (54,66%), Medio Campidano 48% (43,78%), Carbonia-Iglesias 49,6% (51,22%), Ogliastra 53% (54,26%), Olbia-Tempio 51,2% (52,73%).

I CANDIDATI IN CAMPO

Paolo Truzzu, sindaco uscente di Cagliari appoggiato oltre che da FdI anche da Lega, Forza Italia, Udc, Riformatori Sardi, Sardegna al Centro 20Venti, Partito Sardo d'Azione, Alleanza Sardegna, Dc Rotondi

Alessandra Todde, la candidata del M5S appoggiata anche da Pd, Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Alessandra Todde, Sinistra Futura, Psi-Sardi in Europa, Fortza Paris, Orizzonte Comune e Demos

Renato Soru, popolarissimo e amato da una fetta di elettori del Pd, appoggiato da diverse liste: Coalizione Sarda, ovvero Azione-+Europa-Upc, Italia Viva, Progetto Sardegna, Liberu, Vota Sardigna e Rifondazione comunista

Lucia Chessa (indipendente) di Sardigna R-esiste