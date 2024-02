Elezioni Sardegna risultati: Todde (M5S-Pd) verso la vittoria su Truzzu (Cdx)

Elezioni regionali Sardegna: affluenza alle urne finale pari al 52.4%



Colpo di scena alle elezioni regionali in Sardegna. I primi seggi scrutinati a Cagliari danno in netto vantaggio Alessandra Todde, la candidata del M5S e del Pd (più altre liste). Era atteso che nel capoluogo fosse avanti Todde ma con con un distacco così ampia come quello che si vede dai primi seggi. Al momento dunque si profila una netta vittoria della candidata del M5S e del Pd sull'ex sindaco di Cagliari Paolo Truzzu voluto fortemente da Giorgia Meloni.



LO SCRUTINIO IN TEMPO REALE

L’ufficio stampa di Alessandra Todde ha diffuso i dati di due seggi di Cagliari. Seggio 217: Todde 173, Truzzu 96, Soru 31, Chessa 6, nulle 8, bianche 3.

Seggio 112: Todde 243, Truzzu 123, Soru 56, Chessa 4, nulle 3, bianche 2.

In altri due seggi di Cagliari, Alessandra Todde si conferma in vantaggio.

Seggio 402 Todde 231, Truzzu 135, Soru 42, Chessa 6, da verificare 61

Seggio 408 Todde 257, Truzzu 167, Soru 57, Chessa 5, bianche 2, nulle 2.



Todde risulta in netto vantaggio a Cagliari, Quartu, Elmas e Sestu. La candidata M5S è in vantaggio anche a Porto Torres.

Assemini: sezione numero 22

Todde: 293

Truzzu: 201

Soru: 52

Chessa: 5

Prima sezione scrutinata. Biancareddu (Sassari)

39 todde

29 truzzu

4 soru

0 chessa

Seggio 17 Oristano

Truzzu 196

Todde 152

Soru 40

Chessa 6

Donigala seggio 31

Truzzu 110

Todde 46

Soru 17

Chessa2



Sono iniziate alle ore 7 le operazioni di scrutinio dello schede elettorali in Sardegna, dove ieri si è votato per eleggere il presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale.



AFFLUENZA ALLE URNE/ Alla conclusione delle operazioni di voto, domenica alle 22 hanno votato, nelle 1884 sezioni, 758.252 elettori che rappresentano il 52.4% degli aventi diritto al voto. Il corpo elettorale, ripartito nei 377 comuni dell’isola e nelle 1884 sezioni del territorio regionale, è di 1.447.753 elettori, di cui 709.837 uomini e 737.916 donne; l’età media degli elettori è di 54,2 anni. Nelle elezioni regionali del 2019, alla stessa ora, avevano votato 780.769 su 1.470.401 aventi diritto al voto (53,09 %). Nelle elezioni regionali del 2014, invece, avevano votato 774.031 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (52,28 %).



I dati dell’affluenza nelle singole circoscrizioni, confrontati con quelli di cinque anni fa: Cagliari 52,5% (nel 2019 era stato del 54,82%), Nuoro 56,4% (53,18%), Oristano 51,1% (51,26%), Sassari 53,8% (54,66%), Medio Campidano 48% (43,78%), Carbonia-Iglesias 49,6% (51,22%), Ogliastra 53% (54,26%), Olbia-Tempio 51,2% (52,73%).

I CANDIDATI IN CAMPO

Paolo Truzzu, sindaco uscente di Cagliari appoggiato oltre che da FdI anche da Lega, Forza Italia, Udc, Riformatori Sardi, Sardegna al Centro 20Venti, Partito Sardo d'Azione, Alleanza Sardegna, Dc Rotondi

Alessandra Todde, la candidata del M5S appoggiata anche da Pd, Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Alessandra Todde, Sinistra Futura, Psi-Sardi in Europa, Fortza Paris, Orizzonte Comune e Demos

Renato Soru, popolarissimo e amato da una fetta di elettori del Pd, appoggiato da diverse liste: Coalizione Sarda, ovvero Azione-+Europa-Upc, Italia Viva, Progetto Sardegna, Liberu, Vota Sardigna e Rifondazione comunista

Lucia Chessa (indipendente) di Sardigna R-esiste