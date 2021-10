Elezioni Siena, Letta vince ma non trionfa. I risultati delle suppletive

Enrico Letta vince la sua sfida nel collegio di Siena per la Camera, ma quello del Partito Democratico non è un trionfo. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso direttamente da chi sta seguendo lo spoglio delle schede nei seggi, Letta è in testa in tutta la provincia ma non in modo considerevole. Proiettando il dato sul risultato finale, il segretario del Pd dovrebbe imporsi sul candidato del Centrodestra, Tommaso Marrocchesi Marzi, di 5-8 punti percentuali. Una vittoria quella di Letta, ma non il trionfo che qualcuno si aspettava in una terra rossa come la Toscana.



Enrico Letta ha scelto di seguire l'esito delle suppletive a Siena, naturale epilogo di una campagna elettorale in cui ha battuto il territorio senese palmo a palmo: sulla sfida nel collegio Toscana 12 della Camera il segretario del Pd Enrico Letta ci ha "messo la faccia". E non solo per la conquista del seggio, lasciato vacante dall'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, ora alla guida di Unicredit. A Siena, infatti, il Pd si presenta alleato con il M5s - operazione non sempre riuscita, anzi (Roma docet) - ma anche con Mdp-Articolo 1 e Italia Viva di Matteo Renzi. Una coalizione molto larga che si presenta - particolare di rilievo - senza insegne di partiti, Pd compreso. Il segretario del Pd, dunque, arrivato prestissimo al comitato elettorale allestito all'hotel Garden di Siena - un saluto ai giornalisti ma niente dichiarazioni finché non ci sarà un quadro preciso.