Elezioni Torino sondaggi, Centrodestra in testa. Cresce la Lega. I dati

In vista delle elezioni comunali di Torino, il candidato del centrodestra Paolo Damilano è in testa e la Lega è saldamente primo partito del centrodestra con il 21,5% dei consensi (in crescita rispetto alle ultime rilevazioni): Fratelli d’Italia è all’11% e Forza Italia all’8%. Lo rivela un sondaggio Swg. Damilano gode di un gradimento tra il 42 e il 46%, mentre il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è tra il 41 e il 45%.

Nota metodologica: L’indagine quantitativa è stata condotta con tecnica mista mediante interviste telefoniche con metodo CATI-CAMI (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview) e interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), all’interno di un campione di 1600 soggetti maggiorenni residenti nel Comune di Torino. Il campione è stato stratificato per circoscrizione di residenza ed è stato distribuito in base a quote di genere e età.Le interviste sono state somministrate tra il 29 giugno e il 12 luglio 2021.I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di età, genere e partito votato alle elezioni europee del 2019. Il margine d’errore statistico dei dati riferiti al totale del campione è del 2,5% a un intervallo di confidenza del 95%. Il margine d’errore statistico dei dati riferiti alle singole circoscrizioni è del 6,9% a un intervallo di confidenza del 95%.