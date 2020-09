Elezioni Toscana e Puglia, vince il Csx. Trionfano Giani ed Emiliano. DATI

ELEZIONI REGIONALI: LA DIRETTA

Regionali, proiezione Opinio-Rai: Nelle Marche Acquaroli al 49,6%

Nella proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai nelle Marche, con una copertura campione del 30%, Francesco Acquaroli (centrodestra) è avanti con il 49,6% dei voti. Maurizio Mangialardi (centrosinistra) si ferma al 35,9%. Terzo è Gian Mario Mercorelli del M5S (9,4%), poi Roberto Mancini al 2,4%.

Regionali: verso un tre a tre, stravincono Zaia-Toti-De Luca

Si profila un tre a tre alle elezioni Regionali. Con la dovuta cautela, trattandosi ancora di proiezioni, le urne sembrano confermare, con una netta vittoria sugli sfidanti, i governatori uscenti di Veneto, Liguria e Campania, il leghista Luca Zaia (per lui un vero plebiscito, ben oltre il 70%), il candidato del centrodestra Giovanni Toti (oltre il 50%) e il dem Vincenzo De Luca (oltre il 60%). Le Marche passerebbero al centrodestra, con la vittoria del candidato FdI Francesco Acquaroli (oltre il 45%), mentre in Puglia potrebbe essere confermato - a differenza delle previsioni dei giorni scorsi - l'uscente Michele Emiliano, sostenuto dal Pd ma non da Italia viva ne' dai 5 stelle, che secondo le proiezioni si attesterebbe sopra il 45% mentre lo sfidante del centrodestra, Raffaele Fitto, si fermerebbe al 38%. Infine la Toscana, data in bilico fino all'ultimo minuto e che, invece, potrebbe restare in mano al centrosinistra: il candidato Eugenio Giani, sostenuto anche da Italia viva, viene dato al 47,2% contro il 40,8% di Susanna Ceccardi, candidata leghista sostenuta da tutto il centrodestra.

Regionali Marche, proiezioni Rai: Pd primo partito al 23,8%

Il Partito democratico è il primo partito con il 23,8% nelle Marche secondo le proiezioni Rai sulle liste alle elezioni regionali. Con una copertura del campione del 14%, la Lega risulta il secondo partito con il 20,8%, Fdi terzo con il 19,4%, M5s al 9,6%, Fi al 4,3%, Italia Viva al 3,2%.

Regionali, 2° proiezione Opinio-Rai: in Liguria Lega al 19,7%, Pd al 18,1% - Nelle seconde proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai in Liguria, con una copertura campione del 12%, la Lega è in testa con il 19,7%. Segue il Pd-Art. 1 con il 18,1%, poi la lista 'Cambiamo con Toti' con il 17,9%, Fratelli d'Italia con l'11,5%, M5S al 9%, Forza Italia al 6,9%, Lista Sansa Presidente al 6,5%, Massardo Presidente al 3%, Sinistra per Sansa all'1,8%, Europa Verde-Demos-Cd all'1,7%, Udc all'1%, altri 2,9%. POL NG01 mad 211816 SET 20

Veneto, proiezione Swg-La7: lista Zaia al 41,2%, Lega al 15,8% - La lista Zaia in Veneto avrebbe preso quasi tre volte i voti della Lega. E quanto si evince dalle prime proiezioni Swg-La7. La lista legata al Governatore è infatti al 41,2% mentre la Lega si ferma al 15,8. Fratelli d'Italia è all'8,7%, Forza Italia al 4,4% e la lista Veneto Autonomia al 2,9%.

REGIONALI. GIANI IN FUGA: PER TECNÈ AL 48,5%, 9 PUNTI SU CECCARDI - Netta ascesa nella prima proiezione di Tecne' del candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, in Toscana. Il candidato governatore del Partito democratico con il 2% del campione e' al 48,5% contro il 39,8% di Susanna Ceccardi per il centrodestra. Segue a notevole distanza Irene Galletti del M5S col 6,1%.



