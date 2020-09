Elezioni Toscana, nelle liste per Caccardi anche candidato vicino a ForzaNuova

ELEZIONI TOSCANA: IN UNA LISTA CIVICA PER CECCARDI, CANDIDATO VICINO A FORZA NUOVA

Nella lista Toscana civica-per il cambiamento, una delle diverse liste civiche che sostengono la candidata leghista Susanna Ceccardi per le elezioni regionali in Toscana, spunta Nicola Sisi, uomo candidato nel collegio di Siena che sarebbe secondo il Partito Democratico, anche un esponente di Forza Nuova. L'accusa è arrivata dopo un tweet di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, cha ha scritto in un post sul social: “La giusta denuncia del candidato Nicola Sisi e di FN Siena: bambini e genitori, obbligati alla mascherina, vengono ammassati all’ingresso della scuola. Il Governo prima fa terrorismo psicologico poi lascia tutti in balia del caos”.

#Siena, riapre (male) la scuola elementare Duprè

La giusta denuncia del candidato #NicolaSisi e di FN Siena: bambini e genitori, obbligati alla mascherina, vengono ammassati all'ingresso della scuola. Il Governo prima fa terrorismo psicologico poi lascia tutti in balia del caos. pic.twitter.com/EQWxSH7vmV — Roberto Fiore (@RobertoFioreFN) September 16, 2020

ELEZIONI TOSCANA: MASCHERINA SU FACEBOOK CON SLOGAN FASCISTA

Ma non è l'endorsement di Fiore l'unico filo che lega Nicola Sisi agli ambienti della destra estrema. Infatti sul profilo Facebook di Nicola Sisi, vi è anche un selfie di Sis con la mascherina e una frase sopra che riporta un noto slogan fascista: "Boia chi molla”.



ELEZIONI TOSCANA: IL POST DELLA PAGINA FORZA NUOVA SIENA A SOSTEGNO DI SISI

In un altro post twitter invece, si vede un probabile militante di Forza Nuova con il santino elettorale di Sisi. Il post è stato pubblicato dalla pagina Twitter Forza Nuova Siena. "FN Siena con il candidato Nicola Sisi (TC) incontra i cittadini al mercato settimanale di Siena", si legge.