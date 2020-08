Elezioni Toscana sondaggio: clamoroso, il Pd rischia davvero il ko. I dati

Allarme nel Centrosinistra in Toscana. Un sondaggio commissionato da Italia Viva all'istituto Emg in vista delle elezioni regionali del 20-21 settembre dà la coalizione tra Partito Democratico e renziani in vantaggio solo di due punti sul Centrodestra unito. La coalizione che sostiene Eugenio Giani arriva al 43,5% mentre Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e altri che appoggiano l'eurodeputata del Carroccio Susanna Ceccardi si attesta al 41,5%. Il Pd, come si legge sul Corriere fiorentino, si conferma il primo partito della Regione con il 31,5% ma la Lega non è lontana al 25%. Molto bene FdI, terza forza della Toscana, all'11%. Italia e +Europa insieme all'8%, esattamente come i 5 Stelle. Forza Italia si ferma al 4%.



Da questi numeri emerge chiaramente come la partita sia ancora molto aperta e si capisce anche il nervosismo a sinistra, soprattutto nel Pd. Perdere la Toscana per i Dem sarebbe un colpo pesantissimo (anche e soprattutto per la tenuta dell'esecutivo a Roma), forse ancora più forte di quello che sarebbe stato in casi di sconfitta in Emilia Romagna (poi vinta a gennaio da Stefano Bonaccini). Ecco perché a fine agosto e a settembre Matteo Sallvini insisterà moltissimo sulla campagna elettorale proprio in Toscana, più che nelle altre Regioni dove si vota. Nella Lega sentono che il colpaccio, anche se non facile, non è impossibile.

Fonte Corriere fiorentino