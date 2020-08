Elezioni Toscana sondaggio: numeri sorprendenti, ecco chi è in testa

Viaggia tra il 44 e il 48% il candidato del centrosinistra alle Regionali in Toscana, Eugenio Giani. Piu' distaccata la sfidante di centrodestra, Susanna Ceccardi, stimata fra il 38,5% e il 42,5%. Sono i risultati di un sondaggio di Tecne' per la Dire eseguito su un campione di 1.000 persone il 29 e 30 luglio. Nettamente distaccata la candidata dei Cinquestelle, Irene Galletti, ferma tra il 6 e il 10%.



C'e' da dire, pero', che il voto e' stato dichiarato dal 63% degli intervistati, mentre gli astenuti o gli incerti sono una buona fetta, pari al 37%. Numeri questi molto simili al voto delle Europee del 2019, dove si reco' alle urne il 65,8% della popolazione. In quell'occasione il Pd ebbe il 33,3% dei voti, la Lega il 31,5 e il Movimento 5 Stelle il 12,7%.