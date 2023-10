Elezioni Trentino, risultati sorprendenti. Ribaltate le previsioni. Scrutinio

Elezioni Trentino, l'affluenza alle urne nella votazione in unica giornata ieri è stata del 58,39%

Scrutinio al via in Trentino per lo spoglio delle schede delle elezioni Provinciali a Trento. L'affluenza alle urne nella votazione in unica giornata ieri è stata del 58,39%: un calo di quasi 6 punti rispetto alle Provinciali di 5 anni fa in cui si recò alle urne il 64,05% degli elettori trentini. A Trento il presidente della Provincia viene eletto direttamente: il verdetto è atteso in giornata. In particolare, nei 527 seggi aperti per la sola giornata di ieri si sono recati alle urne 257.914 elettori su 441.723 aventi diritto. Le donne hanno risposto alla chiamata elettorale in misura maggiore degli uomini: 130.367 contro 127.547.



In Trentino Alto Adige le elezioni Provinciale hanno valore di fatto anche di elezione Regionale. Lo Statuto speciale della Regione autonoma prevede che i membri dei due consigli provinciali (35 a testa, compreso il presidente) ricoprano anche la carica di consigliere regionale del Trentino Alto Adige. Alla prima seduta eleggeranno il presidente della regione che per i primi due anni e mezzo sarà espressione del gruppo dei consiglieri di lingua italiana e per i successivi due anni e mezzo di lingua tedesca.