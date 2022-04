Elio Vito lascia Fi e passa al Pd. Le agenzie cascano nel pesce d'aprile

Elio Vito alla manifestazione per i diritti civili dell'associazione "I Sentinelli", molto vicina al centrosinistra (IPA)

"Non ho ancora deciso cosa farò da grande, forse lo dovrebbe fare anche Forza Italia"



"FI: Elio Vito, esco dal partito, chiedo di aderire al Pd". Numerosi lanci di agenzia prima delle 9 del mattino riprendendo un tweet del deputato forzista. Clamoroso, uno degli storici esponenti azzurri lascia Forza Italia e passa con Enrico Letta.. Ma che giorno è oggi? Il primo aprile. Appunto, pesce d'aprile. E le principali agenzie di stampa ci cascano in pieno.

Il passaggio da Forza Italia al Pd? "Un pesce d'aprile, sì. Forse il più riuscito della storia della politica". Così Elio Vito, spesso critico con le scelte del suo partito, dopo aver annunciato sui social e con un comunicato inviato alle redazioni il suo addio al gruppo. "Mi hanno chiamato colleghi e giornalisti. Ma è solo uno scherzo - ribadisce - un modo per dimostrare di essere politicamente vivo e anche un modo per rispondere a chi da tempo mi chiede se prima o poi lascerò veramente FI". E lo fara'? "Non ho ancora deciso cosa farò da grande, forse lo dovrebbe fare anche Forza Italia", risponde lanciando l'ennesima frecciata al partito. Tra i messaggi ricevuti dopo il finto annuncio, anche quello del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. "Gli ho risposto così: 'Vi piacerebbe...'", racconta. Infine Vito spiega che anche Berlusconi, quando ha appreso del pesce d'aprile, è scoppiato a ridere.

