Quirinale, tramonta l'ipotesi Belloni. Alt da centristi, Lega e Forza Italia

Salvini non la vuole perché proposta da Meloni



Tramonta l'ipotesi Elisabetta Belloni presidente della Repubblica. L'ambasciatrice, prima donna a raggiungere il vertice dei servizi segreti, è stata bloccata sulla strada verso il Quirinale in particolare dai centristi (in particolare Coraggio Italia e Italia Viva) e da Forza Italia, proprio per il suo ruolo di primo piano nella gestione e nel controllo del lavoro dei servizi segreti.



Le stesse perplessità si trovano anche in alcuni settori del Partito Democratico. Non solo, a bocciare il nome di Belloni presidente della Repubblica, che sarebbe piaciuta a Luigi Di Maio visto il suo precedente incarico alla Farnesina, è anche Matteo Salvini. Il no del leader della Lega si spiega con il fatto che il nome della direttrice del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) è stato fatto da Giorgia Meloni. E Salvini non vuole che Meloni si intesti la vittoria sul Quirinale.