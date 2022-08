Elezioni, Fittipaldi candidato con FdI. Dalla Formula 1 a Palazzo Madama

Ha deciso di candidarsi dopo una lunga chiacchierata con Gorgia Meloni



Emerson Fittipaldi, due volte campione del mondo di Formula 1 (1972 con la Lotus, 1974 con la McLaren) e figura quasi mitologica del mondo della F1, riparte dal Senato, dove cerca una poltrona tra le fila di Fratelli d’Italia. Il pilota italo-brasiliano, dopo una lunga chiacchierata con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, e il placet del presidente del Brasile Bolsonaro, ha deciso di candidarsi nella circoscrizione sudamericana in vista delle elezioni del 25 settembre. A confermare la notizia lo stesso Fittipaldi a 'Il Giornale'.

Fittipaldi, 75 anni, sosterrà il candidato alla rielezione alla Camera, Luis Roberto Lorenzato, della Lega, e intende portare avanti un progetto per l’area sportiva. Tra le sue proposte c'è quella di difendere il diritto di sangue della cittadinanza italiana (Ius Sanguinis). Il suo desiderio è l'ammissibilità immediata degli atleti oriundi, senza nessun limite di barriere, in tutti i campionati sportivi e di accelerare il processo di riconoscimento per loro della nostra cittadinanza.