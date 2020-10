Emiliano dialoga con Zaia ma gli slogan non aiutano il Sud

Di FRANCESCO SAPONARO*

Nel suo intervento alla inaugurazione della Fiera del Levante il Presidente Michele Emiliano ha chiarito che a suo avviso la difesa degli interessi del Mezzogiorno non confligge con gli interessi dei territori settentrionali. Non so se, come ipotizza una parte della stampa, queste affermazioni rientrino nel contesto di una intesa cordiale con il presidente Veneto Luca Zaia. Si tratta comunque di pensieri in linea con l’impostazione che sia l’ex ministro Claudio De Vincenti che l’attuale Peppe Provenzano si sono sforzati di dare alle politiche per il Sud, da ultimo con il Programma Sud 2030 e con provvedimenti cruciali come la fiscalità di vantaggio per le imprese localizzate nel Mezzogiorno. Sul piano degli interventi infrastrutturali permane una acuta esigenza di perequare le dotazioni della media delle Regioni meridionali. Per le opere pubbliche, a partire dal 2015, si registrano alcuni significativi progressi, per esempio nei programmi di investimento delle Ferrovie, indirizzati in misura maggioritaria al Mezzogiorno.

Permane però un notevole differenziale nelle dotazioni di infrastrutture civili (scuola, sanità, servizi sociali) che nessun riparto egualitario della spesa corrente potrà mai colmare, e che quindi impone un piano straordinario di riequilibrio, che oggi per fortuna può essere attuato con le notevoli risorse messe a disposizione dalla Unione Europea. Non è ancora noto se le Regioni meridionali stiano lavorando alle necessarie proposte progettuali. che dovranno essere selezionate con i criteri dell’impatto sul tessuto economico, dei tempi e delle modalità di attuazione, oltre che di coerenza con gli obiettivi generali del programma. È infatti purtroppo vero che finora i tempi medi di attuazione delle opere finanziate al Sud sono stati maggiori della media italiana e che in alcuni casi, come per l’edilizia sanitaria, non si è riusciti ad attingere a tutte le risorse spettanti.

In ogni caso il tema della perequazione infrastrutturale viene associato per ragioni comprensibili a quello dell’autonomia differenziata, ma nel merito conserva una sua distinzione. Se si volesse invece riprendere e definire la questione dell’autonomia differenziata la strada è abbastanza semplice, ed è stata tracciata prima delle elezioni politiche del 2018 dal Governo Gentiloni. Si tratta semplicemente di accantonare le materie per cui le leggi prevedono dei Livelli Essenziali di Prestazione da garantire in modo uniforme sul territorio nazionale e concentrare l’attenzione sul decentramento di competenze amministrative nelle altre materie, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficiente il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Si spiazzerebbe in questo modo sia l’agitazione strumentale e scorretta di alcune Regioni del Nord sul tema dei residui fiscali che il blocco difensivo delle Regioni meridionali lungo la trincea della preliminare definizione dei cosiddetti Livelli Essenziali e dei costi standard, che peraltro riguardano eventualmente solo tre o quattro delle ventitré materie oggetto di confronto. Tra l’altro è incomprensibile la ostentata certezza da tanti esponenti meridionali sul fatto che i costi standard favorirebbero le Regioni meridionali.

È più probabile invece che i costi rilevati in condizioni di efficienza elevino a livello di standard i servizi erogati in alcune regioni del Centro e del Nord, addirittura riducendo i trasferimenti al Sud rispetto al criterio oggi dominante, che per la spesa corrente è quello della popolazione residente. Spieghiamoci con un esempio: nel primo trimestre del 2020 la spesa per la farmaceutica convenzionata in Puglia e Campania ha superato di gran lunga la media nazionale, mentre quella della Toscana e dell’Emilia è risultata molto al di sotto della media.

Cosa può far mai pensare che una Commissione tecnica valuterebbe come Livello Essenziale le prestazioni, in alcuni casi non clinicamente appropriate, delle due regioni meridionali? Abbiamo già per esperienza verificato che verrebbero senza dubbio considerati “virtuosi” gli standard di chi riesce a spendere meno. A maggior ragione conviene estrapolare le materie come scuola, sanità, servizi sociali e trasporto pubblico locale dal copione dell’autonomia differenziata, trasformando il confronto sulle altre materie in un serrato dibattito per semplificare e ridurre le numerose ridondanze amministrative e burocratiche. Questa scelta aiuterebbe probabilmente anche ad evitare che slogan declamati ma poco meditati si rivelino un boomerang per le popolazioni meridionali.

*manager pubblico