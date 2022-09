Sull'energia Draghi sferza l'Europa: "Servono compattezza e solidarietà"

Draghi: "Non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali"

'La crisi energetica richiede da parte dell'Europa una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese, di limitare i guadagni eccezionali fatti da produttori e importatori, di evitare pericolose e ingiustificate distorsioni del mercato interno e di tenere ancora una volta unita l'Europa di fronte all'emergenza". Lo dichiara il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Davanti alle minacce comuni dei nostri tempi - aggiunge Draghi - non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali. Nei prossimi Consigli Europei dobbiamo mostrarci compatti, determinati, solidali, proprio come lo siamo stati nel sostenere l'Ucraina'.



Ucraina, Draghi a Zelensky: onorato per onorificenza - Nella telefonata di oggi, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato al premier Mario Draghi il conferimento della Prima Classe dell'Ordine del Principe 'Yaroslav il Saggio', una delle massime onoreficenze ucraine. "Sono onorato e commosso di questa onorificenza", ha detto Draghi a Zelensky durante la telefonata. "Sarò felice di poterla ricevere dalle tue mani a Kiev, quando sarò libero dai miei impegni istituzionali".