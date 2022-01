Energia, spinta Ue su gas e nucleare: "Vanno inseriti fra le fonti green"

Salvini per il sì: pronti a raccogliere le firme per un referendum. I 5 Stelle: ricette vecchie

Le centrali nucleari e a gas rientreranno — a tempo e a certe condizioni — nella tassonomia verde dell’Ue, il sistema di classificazione europeo che stabilisce l’elenco delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Salvo colpi di scena, perché la proposta della Commissione Ue che sarà adottata entro fine mese non sarà senza polemiche. La bozza del testo - si legge sul Corriere della Sera - è stata spedita agli Stati membri il 31 dicembre dopo numerosi rinvii da parte di Bruxelles, che ha avviato una consultazione: gli esperti e le capitali hanno tempo fino al 12 gennaio per esprimersi.



Gas e nucleare che rispettano specifici standard avranno la patente «verde». Secondo la bozza di 59 pagine visionata dal Corriere, le nuove centrali nucleari «per produrre elettricità e/o calore di processo, anche ai fini del teleriscaldamento o di processi industriali come la produzione di idrogeno» dovranno aver ottenuto un permesso di costruzione prima del 2045, mentre i lavori per prolungare la vita degli impianti esistenti dovranno essere autorizzati prima del 2040.



Inoltre i progetti dovranno dare garanzie sul trattamento delle scorie e sullo smantellamento degli impianti a fine vita. Quanto al gas, considerata «fonte di transizione», gli investimenti saranno ritenuti «sostenibili» solo per gli impianti con emissioni inferiori a 100 grammi di CO2 per kWh, una soglia secondo gli esperti irraggiungibile con le tecnologie attuali. Ma per le centrali con un permesso di costruzione anteriore al 31 dicembre 2030 il limite sarà di 270 gr di CO2 per kWh a condizione che sostituiscano impianti esistenti molto più inquinanti e soddisfino una serie di criteri, che saranno verificati da una terza parte indipendente. Il nucleare non produce CO2 ma ha il problema delle scorie radioattive, il gas è una fonte fossile da cui numerosi Paesi Ue dipendono per la transizione energetica.



La partita è cruciale: rientrare nella tassonomia Ue significa accedereafinanziamenti più vantaggiosi. E in modo più ampio - scrive sempre il Corriere della Sera - questo avrà una ricaduta sul costo dell’energia e sulla competitività dei Paesi Ue, liberi di scegliere il mix energetico per raggiungere la neutralità climatica al 2050. La Germania, che ha deciso l’uscita dal nucleare dopo il disastro di Fukushima e intende completarla entro quest’anno, ha appena chiuso tre dei sei impianti ancora in vita ed è contraria all’inserimento del nucleare nella tassonomia. Ancor più ora che al governo ci sono anche i Verdi. La Francia è invece alla guida di un gruppo di Paesi favorevoli (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Olanda, Belgio e Svezia).



Una volta che la Commissione avrà adottato il testo, Consiglio e Parlamento Ue avranno 4 mesi di tempo più 2 per respingerlo. Il Consiglio per bloccare l’atto delegato deve prendere una decisione a maggioranza qualificata rafforzata inversa: 20 Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione Ue.Icontrari sulla carta sono al momento Germania, Austria, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Danimarca. In sette, Italia inclusa, non hanno una posizione ufficiale ma i leader si erano detti a favore. Il Parlamento Ue vota a maggioranza semplice per il no al testo. La decisione della Commissione Ue ha rialimentato il dibattito (mai spento) anche in Italia. Per Matteo Salvini «l’Italia non può stare ferma» e «la Lega è pronta anche a raccogliere le firme per un referendum». Immediato il no nel M5S con il capogruppo alla Camera Davide Crippa: «Ricette vecchie e sbagliate»