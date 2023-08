Europee, Meloni capolista. Poi Fitto Ma in Puglia ci sono malumori. Inside

Gli occhi sono puntati soprattutto sulla circoscrizione Sud e in particolare sulla Puglia, bacino di voti per FdI

Nei partiti si comincia a ragionare sulle candidature per le prossime elezioni europee, in programma nel giugno del 2024. In particolare gli occhi sono puntati sul primo partito ovvero Fratelli d'Italia. Quasi sicuramente Giorgia Meloni sarà capolista in tutta Italia. E gli occhi sono puntati soprattutto sulla circoscrizione Sud e in particolare sulla Puglia, bacino di voti per FdI. La regione guidata da Michele Emiliano è ben rappresentata al governo con il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario Marcello Gemmato. E proprio il responsabile del dicastero degli Affari europei e del Pnrr sarà candidato dietro la premier nella circoscrizione Sud.



E soprattutto, come è accaduto per le Politiche del 2022, raccontano i boatos pugliesi, iniziano a esserci malumori tra i consiglieri regionali del partito della premier. Personalità di spicco come il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Renato Perrini e Luigi Caroli sono veri e propri portatori di voti, di consenso. Eppure, anche in vista delle Europee come è stato per le Politiche, faticano a trovare spazio. Loro che sono in FdI dalla prima ora mentre, ad esempio Fitto, è arrivato successivamente.