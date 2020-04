Fase 2, Borghi: "Conte diversamente sincero". Orlando: "No salute? No ripresa"

Fase 2, Borghi (Lega): "Inondare l'Italia di liquidita' e cancellare le tasse"

"Conte e' semplicemente un uomo diversamente sincero, arriva nelle zone del nord come un ladro senza avvisare nessuno dopo oltre un mese e mezzo dall'emergenza. Conte sta provocando imbarazzo a tutto il paese nel modo piu' pericoloso". Esordisce cosi' il leghista Claudio borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, nel dibattito successivo all'informativa di Conte. "Una cosa sola doveva essere fatta: inondare l'Italia di liquidita' e cancellare le tasse" e "Conte e Gualtieri vanno in Europa senza mandato" senza "ottenere nulla, precipitandosi a chiedere soldi". Il leghista attacca sul Mes, e l'Aula della Camera torna a surriscaldarsi con la maggioranza che critica le parole di Borghi. "Le bugie di Conte stanno diventando temi di studio", dice e cita alcuni articoli di quotidiani stranieri", con il "risultato della nostra reputazione azzerata. E' un'umiliazione che non ci meritiamo ma soprattutto" dall'Europa "soldi zero". Poi cita i "capitani vittoriosi" come Alberto Da Giussano e Ettore Fieramosca invece "ci sono capitati Fracchia e Pinocchio", riferendosi a Conte e Gualtieri. "Voltiamo pagina, basta Mes e Dpc, riprendiamoci la liberta', basta umiliazioni, bugie e conferenze stampa a reti unificate come in venezuela", conclude.

Fase 2, Orlando (Pd): "Dpcm male necessario? Ora basta usarli"

"Vorrei innanzitutto ringraziare il legislatore, questa entita' astratta, che ci ha regalato un sistema sanitario pubblico e universalistico, un monumento democratico" che fa si che "nessuno venga discriminato per censo". Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, intervenendo in Aula dopo l'informativa di Conte sulla fase 2. "Fa piacere anche ascoltare l'afflato per la centralita' del parlamento, che viene da chi non lo ha fatto quando dovevano riferire su fatti gravissimi, mettiamo via una volta per tutte gli apriscatole. Mi piace anche che siano superate le pulsioni verticistiche, le hai detto che" i Dpcm "erano un male necessario per l'emergenza, ora mi auguro che questo male venga utilizzato il meno possibile", ha aggiunto riferendosi alle parole del premier.

Fase 2, Occhiuto (Forza Italia): "Conte senza pudore se ne frega Camere. Misura colma"

"La sua relazione sembrava quella di uno dei tanti virologi, lei ci ha detto di essere un mero esecutore delle indicazioni del comitato tecnico scientifico e persino nella seconda parte del suo intervento lei ha parlato come se fosse stato incaricato ieri ma lei governa da due anni, lei doveva venire qui a rendere conto di quanto fatto dal governo, non annunciare un ennesimo decreto, a quanti siamo? A 16 decreti? 4500 articoli che non hanno prodotto un euro per le nostre imprese che rischiano di morire". Lo ha detto Roberto Occhiuto, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo in Aula della Camera dopo l'informativa di Conte sulla fase 2. "Non contesto i Dpcm, ma siccome lei non e' stato votato dagli italiani, se avesse avuto un po' di pudore avrebbe dovuto decidere di passare dal Parlamento prima di comprimere la liberta' degli italiani, passare da questo parlamento che le ha dato la fiducia. Ma la pazienza di Forza Italia e' finita, noi le abbiamo offerto la nostra collaborazione, restando all'opposizione, ma lei ha risposto fregandosene del Parlamento e dell'opposizione. Ora la misura e' colma", ha scandito.