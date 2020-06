Fase 3, Colao consegna il piano al premier Conte. 6 punti per il rilancio

Sono 6 gli "ambiti fondamentali per il rilancio" proposti dal Comitato di esperti in maniera economica e sociale guidato da Vittorio Colao che ha consegnato il rapporto al governo con gli obiettivi generali. Gli ambiti individuati sono: Imprese e Lavoro; Infrastrutture e Ambiente; Turismo, Arte e Cultura; Pubblica Amministrazione; Istruzione, Ricerca e Competenze; Individui e Famiglie. Il piano che sara' presentato nei prossimi giorni articola iniziative per ciascuno di questi. Le sei priorita' per il rilancio.

In questa seconda fase al Comitato e' stato chiesto di suggerire visione, strategia e iniziative atte a facilitare e rafforzare la fase di rilancio post Covid19. Il precedente rapporto si era invece concentrato sulla metodologia da seguire e le condizioni da realizzare per le riaperture produttive avvenute nel mese di maggio. Il Comitato - che ha operato su base volontaria e senza costo alcuno per la collettivita' - ha ringraziato il Presidente del Consiglio per l'opportunita' offerta di mettere a disposizione delle istituzioni della Repubblica le proprie competenze. Un particolare ringraziamento va ai funzionari delle Istituzioni che nelle otto settimane di lavoro hanno contribuito, agevolato e supportato sul piano tecnico le attivita' del Comitato.