FdI, fucili ai 16enni e caccia anche oltre il tramonto. "Volete il Far West?"

FdI, fucili ai 16enni. La rivolta degli ambientalisti e della Sinistra

Fratelli d'Italia torna ad occuparsi di caccia e la proposta di un Ddl ad hoc sull'argomento provoca una bufera politica. L'obiettivo è quello di permettere ai 16enni di utilizzare i fucili ed estendere l'orario di caccia anche oltre il tramonto. Il disegno di legge di Fratelli d’Italia - si legge su Il Corriere della Sera - punta a modificare l’attuale legge (la 157 del '92) in senso permissivo e fa infuriare le associazioni ambientaliste. "Oltre a tutte le altre cose negative, con questa legge finiremmo sotto infrazione della Commissione europea, la terza infrazione sempre in questo campo", dice Domenico Aiello responsabile legale del Wwf, spiegando che "queste infrazioni ci costano otto mila euro al giorno".

Dal Pd si leva la voce di Walter Verini: "Un senatore di FdI che propone di dare il fucile ai sedicenni. Sembra incredibile ma è vero, questa destra ha un concetto di sicurezza da Far west, vuole più armi in giro e quindi più rischi per la sicurezza dei cittadini". Sulla stessa linea - prosegue Il Corriere - Riccardo Magi di +Europa: "Ma veramente il governo vuole rendere più facile la circolazione delle armi con la scusa della caccia? Ma veramente il governo vuole togliere vincoli all’attività venatoria? Siamo alla follia di una destra pistolera". Sono diciassette gli articoli che compongono il testo e sono tutti mirati a facilitare l’attività venatoria. Estende le specie cacciabili inserendo uccelli e mammiferi oggi protetti e riduce l’estensione delle aree protette.