Fdi, Meloni: "Mi preparo a governare. Coalizione cdx? In enormi difficoltà"

Fdi, Meloni: "Salvini non lo sento da prima che votasse per Mattarella"

Giorgia Meloni non arretra di un millimetro sulle sue ambizioni, nonostante le difficoltà emerse nella coalizione di centrodestra in seguito all'elezione del presidente della Repubblica. "Io - spiega la leader di Fdi alla Stampa - mi preparo per il governo, se da sola o meno lo vedremo. Ma basta con questo racconto di FdI isolato, ci hanno dati per spacciati 10 o 15 volte e siamo ancora qua. Io lavoro per diventare il primo partito, perché con il Rosatellum, ma anche con l’eventuale proporzionale, chi prende più voti poi dà le carte. Attualmente la coalizione ha enormi difficoltà, sul piano parlamentare ha dimostrato tutta la sua inconsistenza. Ma penso che le idee e i principi che la ispirano siano ancora maggioranza tra gli italiani, quindi è il momento di fare chiarezza tra noi".

"Salvini - prosegue Meloni alla Stampa - non lo sento da prima che votasse per Mattarella. Berlusconi mi ha chiamato un paio di giorni fa e abbiamo parlato. ma non si possono più scrivere accordi sulla sabbia". Meloni spiega perché non vaccinerà sua figlia contro il Covid. "Il vaccino - prosegue la leader di Fdi alla Stampa - non è una religione, ma una medicina. Quindi si deve valutare calcolando il rapporto tra rischi e benefici. Sa quante sono le possibilità che un ragazzo tra 0 e 19 anni muoia di Covid? Lo 0. 06%, la stessa possibilità di morire colpiti da un fulmine. Sull'attuale governo. "Draghi mandi via i ministri Speranza e Lamorgese, sono totalmente fallimentari”.

